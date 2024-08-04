04 августа 2024 23:54 Колбаса — прямой путь к деменции? Психиатр рассказал о коварстве глутамата натрия Психиатр Соловьева: глутамат натрия повышает риск развития деменции 0 0 0 Эксклюзив

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Британские и бразильские ученые провели исследование, доказав наличие связи между употреблением колбасы и развитием деменции. О том, действительно ли обработанное красное мясо приводит к слабоумию, и как правильно питаться, чтобы сохранить здоровье, в стриме 360.ru с Анастасией Букреевой рассказала гендиректор Научного центра персонализированной психиатрии, врач-психиатр Надежда Соловьева.

«Сама по себе колбаса к деменции не приведет, но избыточное ее употребление и те вещества, которые в ней содержатся, могут», — сказала собеседник 360.ru. Речь идет о самых разных добавках, в числе которых соевой белок и глутамат натрия.

Основная проблемная зона — это глутамат натрия, потому что эта та аминокислота, которая в избыточном состоянии вредна для нашего мозга. Надежда Соловьева врач-психиатр

Соловьева объяснила, что пока человек находится в активном возрасте, то эта аминокислота не столь критична, но в какой-то момент, по мере нарастания метаболических проблем, связанных с сахарным диабетом, повышенным давлением и атеросклерозом, она оказывает все более вредное воздействие. «Один из основных препаратов, которые используются против деменции, это антиглутаматный препарат „Мемантин“, который блокирует глутаматные рецепторы», — рассказала собеседник 360.ru. Если говорить о результатах исследования, то Соловьева им доверяет, так как много факторов связано с механизмом развития слабоумия. Опасные продукты и привычки, ведущие к деменции Собеседник 360.ru посоветовала минимизировать употребление колбас и копченостей на протяжении всей жизни, не ориентируясь только на возраст человека.

Фото: Freepik

Соловьева объяснила, что все люди имеют разные генетические особенности по метаболизму глутамата, поэтому для кого-то эта проблема будет критичной уже в молодости. Некоторые люди вообще не могут полноценно усваивать это вещество. Есть и другие факторы, в частности, гиподинамия, атеросклероз и дефицит общения. «Зависит от образа жизни конкретного человека», — подчеркнула она. Собеседник 360.ru также перечислила продукты с глутаматом натрия.

Это бургеры и хлебобулочные изделия, которые содержат усилители вкуса. Ведь что такое глутамат натрия? Это усилитель вкуса. Его пускают и в йогурты, и в некоторые кисломолочные продукты, в различные консервированные десерты. Его используют при производстве кондитерских изделий, газированных напитков. Надежда Соловьева

Соловьева напомнила, что вредит организму человека также избыточное употребление жиров, легкоусвояемых сахаров и соли, влияющих на развитие атеросклероза и гипотонической болезни. Во всем нужно соблюдать меру, помнить, что систематическое употребление вредной пищи увеличивает риски деменции. Кроме того, с возрастом важно не только менять режим и стиль питания, но и не забывать про общение. «Те люди, которые общаются, не одиноки, они имеют меньше рисков деменции», — резюмировала Соловьева.