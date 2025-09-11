Сегодня 15:32 Ударит по сердцу и сосудам. Как пережить рекордное давление в Москве 14 сентября Кардиолог Прокофьев: высокое давление в Москве опасно для сердечников 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Москве 14 сентября обещают рекордно высокое атмосферное давление — 762 миллиметра ртутного столба. В последний раз такое явление было в 1949 году, тогда барометр показал 758,6 миллиметра. Как ситуация отразится на самочувствии и кто попадает в зону риска — выяснил 360.ru.

Кто попадает в зону риска? Врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев напомнил, что повышенное атмосферное давление оказывает влияние на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Гипертоническая болезнь, перенесенный инфаркт, ишемическая болезнь сердца», — перечислил он. По словам собеседника 360.ru, такие пациенты принимают гипотензивную терапию, которая поддерживает нормальный уровень артериального давления. Однако при скачках атмосферного могут появляться колебания, за счет чего артериальное повышается. Проявляется это схожими симптомами. «Это головная боль, головокружение, общая слабость, возможны эпизоды потери сознания. Поэтому в первую очередь людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно внимательно отслеживать показатели давления и пульса», — предупредил врач.

Фото: РИА «Новости»

Что нельзя делать при высоком атмосферном давлении? Людям, не страдающим перепадами артериального давления, в случае появления подобных симптомов врач посоветовал сразу обратиться к специалисту. Также он рекомендовал воздержаться от самолечения. От обезболивающих тоже лучше отказаться, потому что во многих из них есть кофеин.

Если мы не берем повышение артериального давления, то возможно развитие ряда сосудистых патологий. Как правило, мы фиксируем рост транзиторных ишемических атак. Это спазм сосудов головного мозга. Денис Прокофьев

По словам Прокофьева, чаще всего они возникают у людей старшего возраста. Среди симптомов — шум, головокружение, звон в ушах, потеря сознания. При таких нарушениях важно оперативно вызвать скорую, потому что ситуация может перерасти в инсульт мозга. «Если человек абсолютно здоров, он спокойно переживет повышение давления. Организм выровняет внутреннее давление, все будет хорошо», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями очень много. Поэтому 14 сентября, скорее всего, в больницах будет повышенный поток обращаемости.

В этот день стоит избегать любых манипуляций, способных повысить давление. Например, отказаться от курения, алкоголя, сильных физических нагрузок.