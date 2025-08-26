Врач Тарасова предупредила о риске скачков давления из-за крепкого чая

Некоторые напитки могут стать причиной резких изменений артериального давления. Об этом рассказала кардиолог медицинского центра «СМ-Клиника» Ирина Тарасова в беседе с Lenta.ru .

Медик напомнила о высоком содержании кофеина в крепком чае, энергетиках и кофе.

«Его избыток в организме повышает тонус сосудов, учащает сердцебиение и может спровоцировать сильные скачки давления», — отметила врач.

Как пояснила Тарасова, такому состоянию особенно подвержены пациенты с гипертонией или склонностью к тахикардии. Эксперт также посоветовала людям с повышенным давлением ограничить потребление копченых изделий и колбас, добавил RT.