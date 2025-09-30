Сегодня 15:02 Тысячи москвичей прошли первичную диагностику на деменцию в магазинах у дома 0 0 0 Фото: торговая сеть «Пятерочка» Здоровье

Пенсионеры

Информационно-профилактическая акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с болезнью Альцгеймера, прошла в Москве при поддержке торговой сети «Пятерочка» и грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО. Любой желающий мог бесплатно провести диагностику когнитивного здоровья рядом с домом — в Центрах местного сообщества (ЦМС). Корреспондент 360.ru Алина Авджян проверила на себе, как это работает.

Деменция в цифрах Сейчас в мире более 55 миллионов людей с деменцией. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что к 2050 году их количество вырастет до 152 миллионов. Ранняя диагностика когнитивного здоровья позволяет выявлять деменцию на начальной стадии, когда человек даже не подозревает о диагнозе. В рамках акции тестирование прошли около 7 000 человек. «Мы все хотим, чтобы наши близкие как можно дольше сохраняли ясность ума, активность и радость жизни. Именно поэтому проведение диагностики деменции на площадках ЦМС имеет для нас особую ценность. Для нас это не разовая акция, а часть системной работы по созданию поддерживающей среды. Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек — и старшее поколение, и семьи с детьми, и молодежь — чувствовал внимание и заботу, доступные в привычной обстановке», — подчеркнула руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятерочка» Снежана Малясова.

Ранняя диагностика Для тестирования я выбрала удобный для себя адрес. На локации меня ждал корнер с врачами и волонтерами. Диагностику провел врач-гериатр Сергей Турыгин. Сначала мне предложили ответить на простые вопросы: кто я и где нахожусь. Потом попросили нарисовать циферблат обычных часов. Суть такого теста заключается в том, что человек с когнитивными нарушениями нарисует циферблат неправильно или отметит время с ошибками. Далее в ход идут различные тесты на внимательность, логику и память. В итоге я получила оценку 26 из 30. Для меня это было неожиданно, ведь в свои 22 года я ждала максимальный результат. Как объяснил мне врач, 26 — порог, означающий, что мои отклонения находятся в рамках нормы. То есть мне присуща некоторая забывчивость или невнимательность, которая не является следствием деменции, но отражается в тестах. «Критично не то, что человек всегда был рассеян, а если он всегда все хорошо запоминал — и вдруг начал забывать. Резкие изменения — сигнал к проведению диагностики», — подчеркнул Турыгин.

Как помочь своему мозгу? Диагностика заняла у меня не больше 10 минут, но за это короткое время стало ясно — когнитивным здоровьем нужно заниматься постоянно, не дожидаясь возрастных изменений. Исследования показывают, что программы именно раннего вмешательства приносят ощутимые результаты. Турыгин выделил три лучших способа тренировки когнитивных навыков: иностранные языки, изучение музыкальных инструментов и настольные игры. Специалист делает акцент на занятиях, которые заставляют мозг научиться чему-то кардинально новому. Кроме того, врач подчеркивает важность соблюдения режима сна, питания и активного образа жизни. «Нужно стараться привить себе привычки к когнитивным тренировкам и режиму смолоду, чтобы в старости это не было в тягость», — подчеркнул врач-гериатр. Деменция — не приговор. Главное — не игнорировать проблему и не бояться обратиться за помощью специалистов.