Сегодня 17:50 Толчки, щелчки в лоб и отвары: как россияне бросают курить с помощью экстрасенсов Врач Сараев: экстрасенсы не помогут избавиться от никотиновой зависимости 0 0 0 Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Порядка 7% россиян признались, что бросили курить с помощью экстрасенсов. Однако такой способ грозит срывами, рецидивами и другими неприятными последствиями. О всех минусах рассказал в беседе с 360.ru врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.

По словам врача, курящим важно понимать, что курение — это не пагубная привычка, а зависимость от никотина. А последний представляет собой психоактивное вещество. «Мы его возводим в ранг таких же заболеваний, как алкоголизм, наркомания и так далее. Поэтому при помощи людей, которые говорят о том, что они обладают какими-то способностями, чем не обладают, например, обычные врачи, специалисты в данном случае, спастись от этой проблемы будет сложно», — предупредил специалист.

Фото: Медиасток.рф

Схема избавления от никотиновой зависимости Как правило, зависимые от никотина проходят три этапа лечения, в рамках которого медики учитывают гендерные различия, возраст человека и наличие сопутствующих заболеваний. С учетом всех факторов назначаются лекарственные средства, в том числе заменяющие никотин, чтобы снизить абстинентный синдром. «Очень часто параллельно с бросанием курить возникает расстройство пищевого поведения, люди начинают переедать, у них растет вес. Это является вторичной мотивацией того, чтобы начать снова курить, так как люди не хотят быть чрезмерно полными», — отметил Сараев. В тяжелых случаях врачи назначают препараты психотропного ряда: транквилизаторы, антидепрессанты, снотворные и другие. Человек с психическими нарушениями чрезмерно курит и травит себя намеренно. «Это даже частью суицидального поведения является. Соответственно, здесь мы назначаем определенные препараты», — объяснил врач.

Фото: Медиасток.рф

Главным методом лечения, признанным во всем мире, служит психотерапия.

Все остальные физиотерапевтические процедуры, такие как иглоукалывание, гипноз, гипнотерапия, все это является вспомогательными действиями для того, чтобы человеку просто помочь в комплексе и снизить воздействие на его организм, на его психическую тягу к никотину. Марат Сараев врач

Почему не стоит обращаться к экстрасенсам Сараев рассказал, что к нему уже обращались люди после «лечения» у экстрасенсов. Для избавления от зависимости такие «специалисты» воздействовали на подсознание. «Люди получали какие-то толчки, щелчки в лоб, подзатыльник, им давались какие-то отвары неизвестного происхождения, до них дотрагивались, пытались что-то внушать вербально, словесно говорились какие-то тексты. В основном это было с этим связано или с религиозным аспектом, допустим, использовалась религиозная атрибутика, чтобы воздействовать на человека», — отметил врач. Если через некоторое время после таких процедур человек вновь почувствует тягу к никотину, необходимо обратиться к специалисту. Лечением табачной зависимости занимается врач психиатр-нарколог.

Не надо ничего бояться в плане того, что тебя поставят на учет. Есть в каждом наркологическом диспансере в любой области, в любом районе кабинет лечения табачной зависимости. Пожалуйста, люди туда обращаются на бесплатной основе по ОМС, получают помощь. И помощь везде будет высококвалифицированная, стандартизированная. Лучше бросить медленнее, но более эффективно, чем разово, с помощью какой-то процедуры, а потом получать рецидив. Марат Сараев врач

При непрофессиональном подходе зависимый все равно может сорваться.

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Как помочь себе в борьбе с зависимостью Для избавления от никотиновой зависимости у человека должна быть постоянная мотивация, но, как правило, она возникает перманентно, отметил Сараев. «Человек закашлялся, заболел, у него повысилось артериальное давление. В основном это связано с состоянием здоровья. Вот стало плохо, не поднимается уже человек на пятый этаж, одышка очень сильная: о, надо бросать курить», — объяснил врач. В случае с молодым поколением важна первичная профилактика. И действительно, сейчас подростки отказываются от сигарет, но вместо этого они подсаживаются на вейпы и айкосы.

Хорошо, что сейчас возникают государственные препоны этому, различные законы, приравнивающие вейпы к обычному табаку. Но также должен быть еще и ликбез населения. То есть не просто запрещать, но и объяснять, что, например, на сегодняшний день воздействует пагубно. Марат Сараев врач

По словам Сараева, даже медики на 100% не знают, как на человека воздействуют электронные сигареты. «Людям нужно поддерживать мотивацию. Каким образом? То, что курение — это вред, побольше читать литературы, научной литературы, слушать спикеров. <…> Поддерживать мотивацию также еще с помощью того, что зачем нужно бросать курить, для чего нужно бросать курить?» — сказал эксперт.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Он посоветовал использовать разделение действий. Например, не курить во время утреннего кофе, в машине, при детях или дома. «Первое, вы поймете, что тяга намного сильнее, чем ваше осознанное желание бросить курить. И второе, вы можете таким способом хотя бы хоть часть сигарет снизить. Вы увидите, что как минимум треть сигарет, которые вы выкуриваете в течение дня, снизится в результате того, что вы разделяете два этих вот момента», — объяснил Сараев. Он напомнил о существовании тестов, которые покажут степень зависимости. В средних и тяжелых случаях необходима помощь врачей.