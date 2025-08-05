Толчки, щелчки в лоб и отвары: как россияне бросают курить с помощью экстрасенсов
Врач Сараев: экстрасенсы не помогут избавиться от никотиновой зависимости
Порядка 7% россиян признались, что бросили курить с помощью экстрасенсов. Однако такой способ грозит срывами, рецидивами и другими неприятными последствиями. О всех минусах рассказал в беседе с 360.ru врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.
По словам врача, курящим важно понимать, что курение — это не пагубная привычка, а зависимость от никотина. А последний представляет собой психоактивное вещество.
«Мы его возводим в ранг таких же заболеваний, как алкоголизм, наркомания и так далее. Поэтому при помощи людей, которые говорят о том, что они обладают какими-то способностями, чем не обладают, например, обычные врачи, специалисты в данном случае, спастись от этой проблемы будет сложно», — предупредил специалист.
Схема избавления от никотиновой зависимости
Как правило, зависимые от никотина проходят три этапа лечения, в рамках которого медики учитывают гендерные различия, возраст человека и наличие сопутствующих заболеваний. С учетом всех факторов назначаются лекарственные средства, в том числе заменяющие никотин, чтобы снизить абстинентный синдром.
«Очень часто параллельно с бросанием курить возникает расстройство пищевого поведения, люди начинают переедать, у них растет вес. Это является вторичной мотивацией того, чтобы начать снова курить, так как люди не хотят быть чрезмерно полными», — отметил Сараев.
В тяжелых случаях врачи назначают препараты психотропного ряда: транквилизаторы, антидепрессанты, снотворные и другие. Человек с психическими нарушениями чрезмерно курит и травит себя намеренно.
«Это даже частью суицидального поведения является. Соответственно, здесь мы назначаем определенные препараты», — объяснил врач.
Главным методом лечения, признанным во всем мире, служит психотерапия.
Все остальные физиотерапевтические процедуры, такие как иглоукалывание, гипноз, гипнотерапия, все это является вспомогательными действиями для того, чтобы человеку просто помочь в комплексе и снизить воздействие на его организм, на его психическую тягу к никотину.
Марат Сараев
врач
Почему не стоит обращаться к экстрасенсам
Сараев рассказал, что к нему уже обращались люди после «лечения» у экстрасенсов. Для избавления от зависимости такие «специалисты» воздействовали на подсознание.
«Люди получали какие-то толчки, щелчки в лоб, подзатыльник, им давались какие-то отвары неизвестного происхождения, до них дотрагивались, пытались что-то внушать вербально, словесно говорились какие-то тексты. В основном это было с этим связано или с религиозным аспектом, допустим, использовалась религиозная атрибутика, чтобы воздействовать на человека», — отметил врач.
Если через некоторое время после таких процедур человек вновь почувствует тягу к никотину, необходимо обратиться к специалисту. Лечением табачной зависимости занимается врач психиатр-нарколог.
Не надо ничего бояться в плане того, что тебя поставят на учет. Есть в каждом наркологическом диспансере в любой области, в любом районе кабинет лечения табачной зависимости. Пожалуйста, люди туда обращаются на бесплатной основе по ОМС, получают помощь. И помощь везде будет высококвалифицированная, стандартизированная. Лучше бросить медленнее, но более эффективно, чем разово, с помощью какой-то процедуры, а потом получать рецидив.
Марат Сараев
врач
При непрофессиональном подходе зависимый все равно может сорваться.
Как помочь себе в борьбе с зависимостью
Для избавления от никотиновой зависимости у человека должна быть постоянная мотивация, но, как правило, она возникает перманентно, отметил Сараев.
«Человек закашлялся, заболел, у него повысилось артериальное давление. В основном это связано с состоянием здоровья. Вот стало плохо, не поднимается уже человек на пятый этаж, одышка очень сильная: о, надо бросать курить», — объяснил врач.
В случае с молодым поколением важна первичная профилактика. И действительно, сейчас подростки отказываются от сигарет, но вместо этого они подсаживаются на вейпы и айкосы.
Хорошо, что сейчас возникают государственные препоны этому, различные законы, приравнивающие вейпы к обычному табаку. Но также должен быть еще и ликбез населения. То есть не просто запрещать, но и объяснять, что, например, на сегодняшний день воздействует пагубно.
Марат Сараев
врач
По словам Сараева, даже медики на 100% не знают, как на человека воздействуют электронные сигареты.
«Людям нужно поддерживать мотивацию. Каким образом? То, что курение — это вред, побольше читать литературы, научной литературы, слушать спикеров. <…> Поддерживать мотивацию также еще с помощью того, что зачем нужно бросать курить, для чего нужно бросать курить?» — сказал эксперт.
Он посоветовал использовать разделение действий. Например, не курить во время утреннего кофе, в машине, при детях или дома.
«Первое, вы поймете, что тяга намного сильнее, чем ваше осознанное желание бросить курить. И второе, вы можете таким способом хотя бы хоть часть сигарет снизить. Вы увидите, что как минимум треть сигарет, которые вы выкуриваете в течение дня, снизится в результате того, что вы разделяете два этих вот момента», — объяснил Сараев.
Он напомнил о существовании тестов, которые покажут степень зависимости. В средних и тяжелых случаях необходима помощь врачей.