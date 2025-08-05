Экстрасенсы помогли бросить курить 7% россиян

Треть россиян перестали курить из-за высоких цен на табачные изделия. Такие результаты показало исследование страховой компании «Росгосстрах» и медтех-холдинга «Доктис», с результатами ознакомился ТАСС .

«В основном опрошенные бросали курить потому, что устали от курения (32%). Среди основных факторов, повлиявших на решение расстаться с вредной привычкой, россияне также отметили высокие цены на сигареты (31%)», — заявили исследователи.

Минимальная цена сигарет в России — 135 рублей. Также четверть опрошенных курильщиков (24%) бросили из-за проблем со здоровьем. Еще 22% респондентов отказались от сигарет, потому что в их окружении никто не курит, а курение — это не только вредная, но и социальная привычка.

Сорока процентам опрошенных удалось бросить курить с помощью силы воли. Только 7% заменили сигареты на другие никотиносодержащие продукты, 6% обратились к психологам, еще 7% — к экстрасенсам.

Также исследование показало, что 39% смогли бросить с первой попытки, а 37% — только после 10 и более попыток. Больше половины (54%) не курят свыше трех лет, 9% — от года до трех, 11% — от месяца до года.

Опрос проводили в июле этого года среди 1207 бывших курильщиков старше 18 лет по всей России.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Акжигитова рекомендовала пить зеленый чай при отказе от курения. Также можно добавить свежие фрукты и овощи.