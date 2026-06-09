Сегодня 17:23 Страх упустить лето: откуда он и как с ним бороться Психолог Федорова объяснила, как справиться со страхом упустить лето 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Здоровье

«Успею ли я прожить это лето?» — знакомая тревога, которая накрывает многих с наступлением тепла. Иногда она стимулирует нас планировать досуг, но чаще кроме стресса ничего хорошего не приносит. Почему мы боимся упустить время, как соцсети усиливают этот страх и как справиться с такого рода тревогой, выяснил 360.ru.

Почему люди испытывают летнюю тревогу Переживания из-за того, что можно пропустить лето, идет из соцсетей, рассказала 360.ru семейный психолог, сексолог, автор книг Екатерина Федорова. «Для того, чтобы появилось ощущение проживания жизни, определенного отрезка времени, нужно присутствие здесь и сейчас и получение истинных ярких эмоций. Очевидно, что их подарит поездка в другую страну, катание на катере, рыбалка, дельфины, которые догоняют человека и пойманную им рыбу. И когда это смотришь по телевизору или в соцсетях, появляется ощущение, что именно это и есть проживание жизни», — объяснила эксперт. Однако не все готовы на такие приключения в реальности. Остается только смотреть за подобным опытом в соцсетях. Мозг же думает, что это переживает сам человек. «Однако это как сон, который забывается, когда мы просыпаемся. Чтобы выйти из этого забытья, следует попробовать хотя бы ограничивать время в соцсетях, а лучше и вовсе от них отказаться», — отметила Федорова.

Фото: Медиасток.рф

Еще одна причина летней тревоги — современные фильмы, которые говорят зрителю: не упусти это лето. Примерно об этом можно услышать в романтической итальянской комедии «Римские каникулы». При просмотре подобных кинолент часто возникает мысль: «Надо с друзьями куда-то поехать, отдохнуть». Однако в планы вмешиваются и внешние факторы, которые не зависят напрямую от человека. Если раньше было проще задумать поездку, купить путевку, отправиться на море, то с сегодняшней экономической ситуацией можно запланировать ее и никуда в итоге не поехать. Отсюда горькое послевкусие после неудавшегося лета. «Ведь проживание подготовки к отпуску, его планирование — это тоже часть лета. Люди предвкушают поездку, тем самым наполняя свою жизнь яркими эмоциями», — объяснила психолог.

Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Как справится с тревогой упустить лето Федорова посоветовала для начала осознать, что эта тревога есть. Помочь в этом может книга «FOMO sapiens: Как избавиться от страха упущенных возможностей и начать принимать правильные решения» Патрика Макгиннис. В ней описывается, что такое страх упущенной жизни. Произведение поможет оградить себя от ощущение, что не везде успел и не все сделал. «Также нужно развеять миф об идеальном лете. Пора понять, что жизнь не состоит только из отдыха. Раньше лето вообще было самым продуктивным временем», — объяснила психолог. Однако сегодня человек не сможет проводить за коктейлем у бассейна все лето, кем бы он не работал. Поэтому важно научиться получать удовольствие от самых простых вещей, например, готовки завтрака из летних овощей и фруктов, общения с детьми — из них и состоит жизнь.

Фото: Медиасток.рф

Не стоит исключать и летние увлечения: катания на сап-бордах, загорание на солнце, игру в волейбол и другие. Их следует грамотно включать в свое расписание, чтобы не возникало ощущения, что времени на любимые занятия не осталось. Важно перейти от идей к действиям. Психолог привела пример: мечта «выйти замуж» сама по себе не исполнится, но будет больше шансов, если девушка хотя бы зарегистрируется на сайте знакомств. Если же все перечисленное не помогает убрать тревогу, Федорова посоветовала сходить к психологу, чтобы с ним разобраться с истинной причиной стресса.