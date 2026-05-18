Где покататься на сапах в 2026 году: топ-7 живописных локаций Подмосковья

Спасатель Щетинин объяснил, как кататься на сапборде и не перевернуться

Летнее тепло наконец-то пришло в Подмосковье, а это значит, что совсем скоро настанет время сапбординга. Истринское водохранилище, озеро Сенеж и живописная река Коломенка почти готовы принять любителей активного отдыха. Где еще покататься на сапе и взять доску напрокат, как не перевернуться в первую поездку и кому лучше держаться подальше от воды — в материале 360.ru.

Когда начнется сезон сапбординга в Подмосковье в 2026 году

Обычно катание на сапах в Московской области начинается в мае и заканчивается примерно в октябре.

В 2026 году в регион быстро пришло летнее тепло, поэтому сезон активности начнется ориентировочно в конце мая.

Кому противопоказано катание на сапбордах

Несмотря на то что катаются на сапах почти все, есть в этом виде активности и свои ограничения, рассказал 360.ru заслуженный спасатель России и член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин. Эксперт перечислил тех, кому лучше отказаться от подобного времяпровождения.

Прежде всего это люди с хроническими заболеваниями. Во время сплава их недуги могут обостриться, это может случиться после физической нагрузки или на солнце.

Еще одно предостережение — дети без присмотра. Спасатель отметил, что даже в 15-16 лет, когда ребенок физически развит, развлечение на сапборде может быть опасным, поэтому заниматься этим нужно только рядом с инструктором или родителями. Кроме того, дети и взрослые должны быть недалеко от берега и в спасательных жилетах.

Где можно в Подмосковье кататься на сапбордах

Истринское водохранилище

Главное пристанище любителей сапов находится на Истринском водохранилище в 45 километрах от МКАД. Кроме того, бассейн водохранилища подойдет не только для опытных гребцов, но и для новичков, а также для семей с детьми.

На водохранилище в Истре есть прокат инвентаря, инструкторы, возможность перевозки оборудования до начала маршрута на катамаранах.

Локация с сосновыми лесами и тростниковыми заводями очень живописна, а найти здесь можно все: от сплавов по рекам до спокойной прогулки вдоль берега. Новичкам советуют попробовать сплав по реке Чернушке.