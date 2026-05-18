Где покататься на сапах в 2026 году: топ-7 живописных локаций Подмосковья
Спасатель Щетинин объяснил, как кататься на сапборде и не перевернуться
Летнее тепло наконец-то пришло в Подмосковье, а это значит, что совсем скоро настанет время сапбординга. Истринское водохранилище, озеро Сенеж и живописная река Коломенка почти готовы принять любителей активного отдыха. Где еще покататься на сапе и взять доску напрокат, как не перевернуться в первую поездку и кому лучше держаться подальше от воды — в материале 360.ru.
Когда начнется сезон сапбординга в Подмосковье в 2026 году
Обычно катание на сапах в Московской области начинается в мае и заканчивается примерно в октябре.
В 2026 году в регион быстро пришло летнее тепло, поэтому сезон активности начнется ориентировочно в конце мая.
Кому противопоказано катание на сапбордах
Несмотря на то что катаются на сапах почти все, есть в этом виде активности и свои ограничения, рассказал 360.ru заслуженный спасатель России и член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин. Эксперт перечислил тех, кому лучше отказаться от подобного времяпровождения.
Прежде всего это люди с хроническими заболеваниями. Во время сплава их недуги могут обостриться, это может случиться после физической нагрузки или на солнце.
Еще одно предостережение — дети без присмотра. Спасатель отметил, что даже в 15-16 лет, когда ребенок физически развит, развлечение на сапборде может быть опасным, поэтому заниматься этим нужно только рядом с инструктором или родителями. Кроме того, дети и взрослые должны быть недалеко от берега и в спасательных жилетах.
Где можно в Подмосковье кататься на сапбордах
Истринское водохранилище
Главное пристанище любителей сапов находится на Истринском водохранилище в 45 километрах от МКАД. Кроме того, бассейн водохранилища подойдет не только для опытных гребцов, но и для новичков, а также для семей с детьми.
На водохранилище в Истре есть прокат инвентаря, инструкторы, возможность перевозки оборудования до начала маршрута на катамаранах.
Локация с сосновыми лесами и тростниковыми заводями очень живописна, а найти здесь можно все: от сплавов по рекам до спокойной прогулки вдоль берега. Новичкам советуют попробовать сплав по реке Чернушке.
Строгинская пойма
В Москворецком парке Москвы (да, на этот раз не Подмосковье, но очень интересное место для новичков!) можно попробовать впервые встать на сапборд. Локация спокойная, без ответвлений и трудных мест с порогами.
Станции есть на пристани Троице-Лыково и в «Береза-парке». Тут можно попробовать и необычный вид отдыха — йогу прямо на досках. Разумеется, под присмотром профессионалов и спасателей.
Дзержинский карьер
Если снова вернуться в Подмосковье, то отличная локация для катания на сапах — карьер в Дзержинском. Здесь можно арендовать доску и отправиться в плавание как с инструктором, так и самостоятельно.
Перед началом путешествия его участникам проведут инструктаж по технике безопасности, предоставят водонепроницаемые чехлы для телефонов, жилеты и дождевики на случай непогоды. Также после плавания можно устроить организованный пикник.
Сплавы по реке Коломенке
Недалеко от Коломны находится правый приток Москвы-реки — река Коломенка длиной 51 километр. Она имеет слабое течение и высокие берега, благодаря чему на маршрутах почти нет ветра, что позволяет отправиться в плавание даже новичкам.
На месте можно арендовать сапборд и другое снаряжение, а также нанять инструктора.
Озеро Сенеж
В Солнечногорске есть одно из самых спокойных озер Московской области. Кроме того, на Сенеже очень чистая вода, а волн практически не бывает, что делает локацию идеальной даже для детского катания на сапах.
Доступны групповые прогулки, инструкторы и аренда досок.
Пироговское водохранилище
В 15 километрах от МКАД есть отличное Пироговское водохранилище, которое входит в систему Клязьминского. Здесь есть оборудованные пляжи с песком, беседки, бани и кафе. Само собой, нетрудно арендовать сап и нанять инструктора. Правда, в выходные бывает многолюдно, а спокойным прогулкам на сапах могут помешать катающиеся на гидроциклах.
Москва-река
В Звенигороде можно поплавать не только по притокам Москвы-реки, но и по ней самой. В этих местах берега окружены зеленью, да и вода в верхнем течении чище, чем в столице.
Местная компания выдает сапы в аренду, проводит инструктаж перед маршрутом длиной девять километров, а после 2,5-часовой прогулки забирает туристов на финише и доставляет к месту старта.
Какие еще меры безопасности нужно соблюдать при катании на сапборде
Сапбординг сопряжен с рисками, так как это активность на воде. Поэтому первое, что следует запомнить, — никогда не вставать на сап без спасательного жилета, продолжил Щетинин.
Сам сапборд должен соответствовать весу и опыту катания человека.
Сергей Щетинин
Безопаснее всего плавать на доске на закрытых водоемах недалеко от берега.
«Ни в коем случае не на реках с большим движением или там, где есть судоходство», — отметил Щетинин.
Другие советы спасателя:
- Контрольный шнурок с лямкой должен быть на ноге — он не позволит сапу уйти в сторону в случае падения в воду;
- Детям обязательно кататься в присутствии взрослых;
- Если есть возможность получить инструктаж по технике безопасности, лучше сделать это: напоминание основ может помочь в критических ситуациях, которые нередко возникают на воде;
- Кататься лучше всего в безветренную погоду, допускается небольшая рябь. Если есть волны, лучше отложить активность на другой день;
- Не забывать наносить солнцезащитный крем и надевать головной убор: летом можно легко получить солнечный удар или обгореть;
- Вставать лучше на середину сапборда для большей устойчивости. Как правило, на нем обозначены нужные точки. В первых поездках лучше сесть на колени;
- Новичкам лучше арендовать более широкую доску: она будет проигрывать по скорости, зато на ней меньше шансов перевернуться;
- С сапа нельзя нырять;
- Золотое правило: один сапборд — один человек. Сажать с собой детей категорически запрещено;
- Играть на сапах также не стоит: велик шанс угодить в воду.