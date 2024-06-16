Число госпитализированных с ботулизмом в Москве выросло до 41

Mash: в Москве увеличилось число госпитализированных с ботулизмом

Фото: РИА «Новости»

В Москве число госпитализированных с ботулизмом увеличилось до 41. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Следователи устроили проверку на производствах и складах двух компаний. Повара последней попытались выкинуть тунец, фасоль и остальные продукты, из которых делали опасный салат.

Сервис «Кухня на районе» приостановил деятельность после отравления людей.

Ранее Роспотребнадзор выяснил, что причиной ботулизма стали «Салат лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком». Ведомство взяло ситуацию с отравлением людей на свой контроль.

Накануне в департаменте здравоохранения столицы исключили массовый характер распространения ботулизма.

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