13 мая 2026 20:03 Социолог раскрыла секреты стойкости россиян при отключении воды: чайники и терпение Социолог Малахова: россиян не напугать отключением горячей воды

В период отключения горячей воды россияне придумывают разные способы, чтобы мыться с комфортом. Но у стойкости, с которой городское население переносит ежегодные летние ухищрения с тазиками, есть свой исторический код. В чем он заключается и когда надо ослабить выдержку, разбирался 360.ru.

Россияне понимают, что кардинально изменить ситуацию с ежегодным отключением горячей воды в мегаполисах не удастся, и подходят к вопросу сезона "холодных кранов" со смекалкой, например, берут отпуск или отправляются в командировки в период отключения горячей воды, отметила в беседе с 360.ru кандидат социологических наук, руководитель центра прикладной социологии и политологии Ольга Малахова.

У нас люди практичные: если у них есть возможность отдыхать, они отдыхают. Есть возможность уйти от сложностей - уходят. Если нет - они и это воспринимают как данность. Люди не боятся сложностей. Во всяком случае, отключением холодной или горячей воды их не напугать. Ольга Малахова

Мифы и стереотипы Но при тренде на стойкость в России существует множество стереотипов и упрощений в вопросе коммунальных благ, полагает собеседница 360.ru. «Все, что касается ЖКХ, к сожалению, для людей это с одной стороны упрощенная тема, с другой — крайне болезненная, потому что она так или иначе связана с каждой семьей», — подчеркнула социолог.

Мы зачастую воспринимаем коммунальные услуги как данность — светит солнце, дует ветер, в кране всегда есть вода. На самом деле это же не является таковым. Для многих людей в мире вода — это не данность, и в России об этом даже не задумываются. Ольга Малахова

«Во-первых, так сложились климатические обстоятельства для России, во-вторых, мы реально очень богатая страна, а в-третьих, за нами, за российским государством стоит советское наследие, которым мы пользуемся, и многие вещи для нас кажутся само собой разумеющимися», — объяснила эксперт. Но когда система не срабатывает из-за изменений климата, экономических условий или непрофессионализма сотрудников, это очень болезненно воспринимается обществом. «Общественное мнение не хочет знать этих сложностей. Оно хочет, чтобы всегда было так, как привыкли. Люди привыкли к тому, что вода есть всегда, и горячая, и холодная», — заключила Малахова.

Но несмотря на национальное умение преодолевать трудности, демонстрировать показную стойкость и мыться в холодной воде все же не стоит, напомнила 360.ru врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа. Даже если человек решил совместить начало закаливания с отключением ГВС, делать это нужно мягко и аккуратно, начиная только с ног, предупредила врач. «Даже для здорового человека велик риск заболевания при мытье холодной водой. Всегда опасно переохладиться, не высушить волосы, заполучить ОРВИ или ОРЗ и, естественно, сразу с системными заболеваниями, потому что их риск в последнее время очень сильно вырос», — заявила Лапа. Каждый считает, что можно закаляться холодной водой, добавила она.

А это надо делать с большой осторожностью. Больше больных ревматоидным артритом, чем моржей, я не видела. Людмила Лапа

