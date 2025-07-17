По результатам лабораторных исследований Роскачества в сырах бри марок «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef и «Городецкая сыроварня» обнаружили кишечную палочку. Как эти бактерии могли попасть в продукты питания и опасны ли для человека — разбирался 360.ru.

«С одной стороны, кишечная палочка действительно присутствует в организме человека. С другой — при ее наличии в большом количестве в продуктах есть риск получить пищевое отравление. А сам факт наличия бактерий данной группы говорит о нарушении санитарных норм на производстве», — заявили в Роскачестве, отметив, что наличие такого «ингредиента» является нарушением российского законодательства.

Сыровар и фермер Елена Степаненко пояснила, что появление кишечной палочки в сыре может быть связано с нарушением санитарии или отклонениями от технологического процесса.

Кишечная палочка вокруг нас может оказаться везде. Когда она попадает куда-то, это означает, что что-то пошло не так на каком-то этапе: при внесении закваски, использовании нестерильного инструмента, загрязненных форм или поверхностей.

По словам фермера, особенно это опасно при производстве мягких сыров — таких, как бри, — ведь они не проходят повторную термическую обработку. Степаненко добавила, что при соблюдении санитарных норм и использовании сертифицированных заквасок на крупных производствах патогенная микрофлора подавляется плесенью в составе бри, но в условиях жары и слабой вентиляции вероятность обсеменения возрастает.

Покупателям рекомендовали внимательно осматривать продукт перед покупкой и употреблением. Плесень на сыре бри должна быть исключительно белого цвета, без влажной корки, резкого или неприятного запаха и мутного среза.

«Здесь больше всего поможет органолептика (метод определения показателей качества продукции на основе анализа восприятия органов чувств), потому что никакого лабораторного оборудования у вас дома нет. Прогорклость, отвратительный запах, слизь на сыре, проявление черной или розовой плесени — это значит, что еще какая-то плесень присоединилась», — предупредила Степаненко.

Сотрудники Роскачества обнаружили ряд нарушений в некоторых российских сырах бри. Помимо кишечной палочки, в продукции восьми производителей зафиксировали несоответствие фактического и заявленного содержания белка и жира и проблемы с маркировкой.