Кишечную палочку обнаружили в сырах с белой плесенью

В сырах бри, продающихся в ряде российских магазинов, выявили кишечную палочку. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роскачества.

Речь идет о сырах марок «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef и «Городецкая сыроварня».

«Присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм», — сообщили представители организации.

Кроме того, в составе сыров бри от брендов White Cheese from Zhukovka, «Атон», Natura Selection, Montarell, Treville, «Городецкая сыроварня» и «Нормандия» нашли плесень Geotrichum candidum. Производители не указали на этикетках наличие этого ингредиента, что является нарушением российского законодательства. Покупателей заверили, что это безопасные для человека сырные дрожжи, которые часто используют для производства плесневых сыров.

Сотрудники Роскачества обнаружили и другие нарушения. В сырах марок Schonfeld и Treville зафиксировали несоответствие фактического и заявленного содержания белка и жира, а в продукте французского бренда Fromager d’Affinos Excellence — проблемы с маркировкой.

«По результатам исследования не выявлено ни одного образца с признаками фальсификации, таким образом, все образцы приготовлены из настоящего молока. Не выявлено и антибиотиков, консервантов, опасных добавок», — заключили в организации.

Ранее стало известно, что Роскачество решило разработать национальный стандарт для готового питания в магазинах.