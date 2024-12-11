Сегодня 14:42 «Скорая помощь не успевает приехать». Почему нужно запретить продажу аромаингаляторов Лор-врач Зайцев назвал правильной идею о запрете продажи аромаингаляторов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Ароматические ингаляторы опасны для здоровья, подростки используют их не по назначению. При этом такие средства находятся в свободной продаже. Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук, руководитель лор-клиники Владимир Зайцев в беседе с 360.ru поддержал идею запретить продажу аромаингаляторов и объяснил их опасность.

Риски для здоровья Ингредиенты, содержащиеся в ингаляторах, могут вызывать галлюцинации, предупредил врач. «Происходит инверсия, изменение сознания. С медицинской точки зрения, с оториноларингологической, это может вызывать отек слизистой оболочки полости носа, отек носоглотки, отек задней стенки, глотки, отек гортаноглотки, что может приводить к асфиксии, то есть удушью», — заявил специалист. По его словам, при четвертой степени асфиксии перекрывается дыхательная трубка. Это происходит молниеносно, и зачастую человек не в состоянии оценить серьезность своего положения.

А скорая помощь не успевает приехать. Порой дети скрывают то, что с ними произошло, чтобы их потом не ругали родители, просто замыкаются: „Помогайте мне, а что со мной было, я вам не скажу“. Это тоже очень плохо. И все это побуждает к тому, чтобы Роспотребнадзор наложил вето и ограничения на те смеси, те ароматические масла, которые могут обладать токсическим действием на слизистые оболочки верхних и нижних дыхательных путей. Владимир Зайцев лор-врач

Особую опасность аромаингаляторы представляют для нижних дыхательных путей. «Происходит окклюзия. Ребенку-пациенту или взрослому порой просто нечем дышать. Хорошим, ярким примером может являться отек Квинке, когда резко происходит отекание слизистой оболочки и человек молниеносно задыхается», — рассказал Зайцев. Он назвал правильным решение Роспотребнадзора заняться этим вопросом.

Со стороны родителей я рекомендую проверять карманы, рюкзаки, ранцы. Потому что если с табакокурением и курением вейпов немножечко разобрались, есть ограничения, то здесь это новая фишка, новый гаджет, новое устройство, которое дети активно популяризируют. Владимир Зайцев

По его словам, такие средства нельзя продавать детям до 18 лет наряду с сигаретами и алкоголем. «Нечего ребенку пользоваться ароматическими маслами. <… > Этот вопрос решается просто, одним росчерком пера, автоматически, как сигареты и алкоголь: покажите паспорт. <… > Ребенок в этом отношении будет абсолютно уязвим, будет контроль стопроцентный. Я считаю, что это правильно, чем нарваться на проблемы. И в лучшем случае будут проблемы у лор-врача, в худшем случае — у врача-нарколога или реаниматолога», — заключил Зайцев.

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Зона ответственности С точки зрения действующего законодательства в России запрещена продажа любой продукции, которая подлежит сертификации или декларированию, если на такие товары нет необходимых документов, напомнил 360.ru председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Все это — обязанности продавцов, производителей и импортеров. «Маркетплейсы пока, к сожалению, из-за пробелов в законодательстве из этой цепочки выпадают, и поэтому на маркетплейсах масса продукции не сертифицированной, не декларированной, то есть не соответствующий обязательным требованиям ровно потому, что маркетплейсы это сейчас никак не контролируют», — заявил эксперт. Однако есть законодательные инициативы, которые предполагают возложить на маркетплейсы обязанность проверять наличие всей необходимой документации, сертификатов и деклараций. У Роспотребнадзора есть возможности, чтобы максимально быстро аннулировать сертификаты на опасную продукцию.

Это не займет много времени. Речь идет о днях, может быть, даже о часах. Будет запрещена официальная продажа вне зависимости от того, где такие товары продаются: в розницу в обычных магазинах, в интернет-магазинах или на маркетплейсах. Такая продажа будет запрещена. Она будет нелегальной. Олег Павлов председатель организации «Общественная потребительская инициатива»

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с распространением и реализацией среди подростков аромаингаляторов для носа. Ведомство принимает оперативные меры для приостановки действия деклараций на этот товар.