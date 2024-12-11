Роспотребнадзор заявил о незаконных продажах аромаингаляторов на маркетплейсах

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с распространением и реализацией среди подростков аромаингаляторов для носа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале .

Служба провела проверку информации об аромаингаляторах, продаваемых на маркетплейсах. По данным специалистов, из описаний на страницах такого товара следует, что у продукции якобы есть декларации о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», которые ничем не подтверждены. В некоторых случаях декларации ссылаются на несуществующие исследования и заключения.

«Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Аромаингаляторы получили стремительное распространение среди подростков после агрессивных рекламных акций, эксплуатирующих образы персонажей игр и мультфильмов, на площадках маркетплейсов. В некоторых рекламных роликах ингаляторы употребляют сами подростки, заметили в ведомстве.

Ранее Wildberries провел проверку ароматических ингаляторов, размещенных на их площадке. В результате в компании приняли решение о блокировке аромаингаляторов на платформе.