Сколько шашлыка можно съесть за раз: советы врача, размер порции, какое мясо выбрать | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 18:47 Размер имеет значение. Как есть шашлык без вреда для организма Врач Лазуренко: оптимальная порция шашлыка — 200-250 граммов Andrey Arkusha / Russian Look / Global Look Press

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Близятся майские праздники — время, которое многие россияне любят проводить на даче в компании родственников и друзей, готовя шашлык. Сколько можно съесть жареного мяса за раз, не навредив своему здоровью, разбирался 360.ru.

В чем польза шашлыка

Шашлык, как и любой другое блюдо, имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, этот продукт содержит белок и служит отличным источником строительного материала, необходимого организму для роста и восстановления тканей, поддержки иммунитета, рассказала 360.ru врач-диетолог, терапевт Наталья Лазуренко.

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Помимо этого, шашлык богат железом, а этот микроэлемент жизненно необходим для многих биохимических реакций и дыхания клеток в том числе. Плюс мясо может выступать источником витаминов группы B, необходимых для нормального функционирования организма.

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Шашлык: вред для организма

Вместе с тем нужно помнить и об обратной стороне медали — большом количестве насыщенных жиров, особенно если шашлык приготовили из мяса с большими прослойками жира, предупредила Лазуренко.

«Баранина, жирная шейка. В них большое количество насыщенных жиров, что может быть вредно и для реалогии крови, количества холестерина. То есть уровень липопротеинов низкой плотности — „плохой“ холестерин — будет достаточно высоко подниматься, что повлияет на сердечно-сосудистую систему», — подчеркнула собеседница 360.ru.

РИА «Новости»

Имеет значение сам процесс приготовления шашлыка, добавила врач. Жарка на открытом огне или на гриле может приводить к образованию вредной корочки. Могут быть и сильно пережаренные куски.

«Когда образуется уголечек, некоторые любят говорить: „Просто не ешь это, ножом смахни“. Тем не менее речь идет об образовании канцерогенов при термической обработке белкового продукта. Когда это приходит в организм в большом объеме, начинается разбалансировка рациона и нашей антиоксидантной системы», — объяснила Лазуренко.

РИА «Новости»

Важно и то, как именно готовят мясо: либо просто с использованием соли и перца, либо для маринада используют какой-то соус, а он влияет на итоговый состав продукта.

«Добавляя соус, тоже можно продукт усилить по жирам или углеводам, которые будут влиять на темп пищеварения. Это может привести к снижению активности пищеварительного процесса. Как следствие, появляется либо тяжесть (что самое безобидное), либо нарушение выхода из организма этих продуктов переработки», — уточнила специалист.

РИА «Новости»

Какая порция шашлыка безопасна

Рассчитывая оптимальный размер порции шашлыка, следует учитывать индивидуальные особенности организма.

«Есть люди, не имеющие никакой предрасположенности к ожирению. У них нормальный метаболизм, и тут что полкило, что килограмм — нормально зайдет», — заверила эксперт.

Но когда у человека диагностированы нарушения, способные повлиять на белковый обмен, процесс пищеварения и усвоения большого количества шашлыка будет затруднен.

Объем порции, которую можно комфортно и безопасно съесть, — 200-250 граммов в готовом виде. Из нее мы получим примерно 40 граммов белка — тот объем, который можем усвоить за один прием пищи. Если съедаем больше, организму будет достаточно сложно. Если переесть шашлыка, можно неважно чувствовать себя еще минимум три-четыре дня, а если застолье сопровождается алкоголем, то все это вместе просто бомбическое — в плохом смысле — сочетание. Наталья Лазуренко

При слишком большой порции мясного блюда процесс пищеварения замедляется, и продукт будет длительно находиться в пищеварительном тракте, что может негативно сказаться на работоспособности организма и образовании токсичных продуктов, добавила медик. Поэтому с шашлыком важно не переборщить.

Желательно совмещать его не с хлебом или лавашом, а с овощами, особенно зеленого цвета. Так, по словам Лазуренко, можно помочь организму качественно усваивать белок.