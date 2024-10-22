22 октября 2024 00:08 Серийный маньяк под медицинской маской? Что известно о нейрохирурге Юрии Аксенове Пациентка нейрохирурга Юрия Аксенова заявила, что он вредил людям преднамеренно 0 0 0 Фото: Pxhere Здоровье

Уголовное дело

Врачи

Украина

Пластические операции

Москва

В Москве нейрохирург Юрий Аксенов, перебравшийся в столицу из Киева, провел несколько неудачных операций: пациенты заявили, что врач в буквальном смысле слова отправил их на инвалидное кресло. Делом уже заинтересовались в центральном главе СК, а сам специалист считает, будто бы вокруг его имени искусственно создали шумиху.

Одна из пострадавших Людмила Курдюбова в беседе с 360.ru рассказала, что попала к Аксенову 2,5 года назад — в феврале 2022-го. В клинику, где по сей день работает нейрохирург, женщина, по ее словам, пришла на консультацию и без посторонней помощи. «Нейрохирург посмотрел в течение нескольких минут мой [результат] МРТ и предложил сделать операцию по удалению грыжи. При этом скрыл, что в клинике нет реанимационного блока. И ни о каких рисках не говорил», — отметила Людмила. Калечил пациентов преднамеренно Она подчеркнула, что в клинике, где нет реанимации, делать операцию на позвоночнике в принципе нельзя — это нарушает все возможные требования. К тому же, в медучреждении, обратила внимание собеседница 360.ru, скрыли сведения о ранее пострадавших от действий этого хирурга пациентах.

В результате его деятельности пострадавшая же не только я. Я лежачая больная, инвалид первой группы после операции. И, помимо меня, [есть] еще сколько пострадавших. <…> Еще два пациента умерли сразу после его операции. Их увезли в морги. И этот человек продолжает работать. Людмила Курдюбова бывшая пациентка Аксенова

Курдюбова назвала имена и других людей, которые пострадали после лечения у нейрохирурга. Одной из пациенток — Надежде Якубовой — потребовалось 12 дополнительных операций. «Пациенты не встали на ноги после его операции, а остались лежать и сидеть, прикованными к кроватям, к инвалидным креслам. Помимо меня, он искалечил профессора МГУ Ирину Карабулатову, [бывшую] оперную певицу, ученого Роскосмоса Владимира Березкина», — добавила Людмила.

Фото: Pxhere

Женщина отказалась считать действия Аксенова врачебной ошибкой и заявила, что действовал он преднамеренно.

Мне он должен был удалить межпозвоночную грыжу, а вместо этого срезал верхние кости позвоночника. <…> У меня в спине дыра и шов почти 40 сантиметров. При этом он скальпелем мне продырявил спинной мозг и порезал вокруг позвоночника с двух сторон мышцы. Людмила Курдюбова

Аналогичную «экзекуцию», по ее словам, пережила и Ирина Карабулатова. Кроме того, бывшей оперной певице порезали легкое и вставили металлический штифт. «Он издевается над пациентами глобально, наносит необратимые повреждения, которые уже не подлежат какому-либо лечению или восстановлению», — заявила Курдюбова, заметив, что потерпевших из-за действий Аксенова много, а о нем самом вышло десятки публикаций — больше 30 за год. Клинику, где работает нейрохирург, она сравнила с деятельностью ОПГ и еще раз подчеркнула, что в ней отсутствуют какие-либо условия для предоставления медпомощи: аппарат МРТ расположен в холодной пристройке почти на улице, КТ и рентген — в подвальном помещении.

Фото: Pxhere

Обещал быстро поставить на ноги Ученого Роскосмоса Владимира Березкина обратиться к врачам вынудили боли в позвоночнике. Для посещения он выбрал клинику, где практикует Аксенов.

Мне обещали, что все сделают, через три дня уйду на своих ногах, чуть ли не бегом. И я раз десять переспросил, не будет ли хуже. <…> Согласился на операцию и после нее был полностью обездвижен. Владимир Березкин ученый

Благоприятные прогнозы, обратил внимание собеседник 360.ru, давал сам Аксенов. Но после хирургического вмешательства навестил пациента только на четвертый день: развел руками и сказал, мол, что-то пошло не так. «И все. Никакой реабилитации, ничего больше не произошло. <…> Пока я как-то своими усилиями дошел до того, что хожу на костылях», — поделился Березкин. Он консультировался со многими специалистами и все они, сказал мужчина, оценили квалификацию оперировавшего ученого нейрохирурга как крайне низкую. После случившегося Березкин обратился с иском в суд. Деньги за операцию клиника вернула, а Аксенов предлагал провести ее повторно. «Я, конечно, не согласился. Причем он предлагал так: 50%, что сможет помочь, а остальные 50% — что я совсем лягу и не встану», — пояснил Березкин.

Фото: Pxhere

Не обвиняемый, а свидетель? На фоне обсуждения резонансной истории нейрохирурга и пострадавших от его рук пациентов в прессе следователи возбудили несколько уголовных дел об оказании небезопасных услуг, сообщила пресс-служба СК. Внимание на них обратили и в центральном главке ведомства: председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Доклад о сроках проведения экспертиз ему предоставят в Судебно-экспертном центре СК. Людмила Курдюбова в разговоре с 360.ru заметила, что задерживать Аксенова никто не собирается — нейрохирург по-прежнему работает. А Березкин добавил, что врач якобы проходит в уголовных делах как свидетель. «Самое главное: дело отправлено на экспертизу. Говорят, что результат будет только в 2028 году, когда уже выйдет срок давности закончится. Вот в этом сейчас весь вопрос», — сказал мужчина.

Не истории, а хайп на пустом месте Сам Юрий Аксенов в комментарии 360.ru заявил, что не дает ни интервью, ни комментариев, чтобы не мешать «правильному решению вопроса». Никаких пострадавших пациентов, по его словам, не было и нет.

Может быть, есть кто-то один, кто-то пытается все инициировать. Вы весь этот хайп можете организовать с какими хотите пациентами, не вопрос. Но от меня какой-то интересной информации и всего остального получить не выйдет. Юрий Аксенов нейрохирург

Тему врач назвал совершенно неинтересной и заявил о множестве благодарных ему людей. «А то, что вы там организовываете, выходит за рамки приличия», — заключил он.

Фото: Pxhere

Что известно о нейрохирурге Юрии Аксенове Судя по информации из открытых источников, у Аксенова довольно внушительный стаж работы — 25 лет. Он врач высшей категории и кандидат медицинских наук. Окончил Национальный медицинский университет имени Богомольца в Киеве, в аспирантуре учился в Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика. Практиковал в нейро- и пластической хирургии. С 2016 года работает в Москве по этим профилям в нескольких клиниках. По данным РЕН ТВ, свой опыт и квалификацию Аксенов подтверждал членством в американской и украинской ассоциациях нейрохирургов. Выходец из Киева, отмечал сайт «Москва онлайн», никогда не скрывал, что родился и вырос на Украине. Однако в базе украинского МВД есть фото некоего Юрия Касяненко, который похож на нейрохирурга и числится в розыске по статье о развращении несовершеннолетних. На эту деталь указала в беседе с 360.ru и Людмила Курдюбова, приводя информацию из журналистского расследования. «Серийный маньяк орудует в Москве под видом хирурга. <…> Человек скрывается от наказания на Украине и работает в частных клиниках», — подытожила она.