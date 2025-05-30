30 мая 2025 18:10 С хреном, персиками и желтками. Как приготовить самую вкусную окрошку 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Здоровье

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Накануне лета в России отмечают один из самых интересных гастрономических праздников — День окрошки. В жаркие дни, когда хочется чего-то освежающего и сытного, этот холодный суп становится настоящим спасением. Какой рецепт окрошки самый вкусный и популярный, а также насколько полезно это блюдо, разбирался 360.ru.

На квасе, кефире и шампанском Хотя официально праздник не признан ни в одной стране, он популярен среди тех, кто обожает это освежающее блюдо. Считается, что День окрошки зародился в России, где это блюдо любят и часто готовят. И дата 30 мая — повод в очередной раз поспорить, как вкуснее: «на квасе или на кефире». Первое упоминание об окрошке в письменных источниках датируется XIX веком. Однако на самом деле это блюдо гораздо древнее. У крестьян существовали свои версии окрошки еще до Петра I. Сегодня в окрошку добавляют персики, виноград, клубнику и другие фрукты и ягоды по вкусу. Вместо кваса или кисломолочных продуктов используют шампанское. В 2019 году в Москве приготовили самую большую в мире окрошку. В ней использовали больше тонны ингредиентов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Что положить в окрошку: секреты шеф-повара Для русского человека окрошка на квасе — самый привычный и любимый вариант, рассказал 360.ru ресторатор и шеф-повар Артем Лосев.

Это наш такой, можно сказать, традиционный исконный вкус. Артем Лосев ресторатор и шеф-повар

Лосев признался, что раньше не ел окрошку и вообще считал квас в качестве основы для бульона «странной штукой». В семье мужчины готовили холодный свекольник: со щавелем и свеклой. «Мне вообще казалось раньше, что окрошка на квасе — какая-то странная штука, но я сейчас понимаю, что я ошибался. Есть хорошие рецепты, когда в квас добавляют перетертые желтки, зеленый лук, хрен, горчицу, соль. Получается в целом очень вкусный бульон», — отметил он. Рецепт самой вкусной окрошки на квасе На две порции понадобится пол-литра кваса, пять вареных куриных желтков, 40 граммов сливочного хрена, 40 граммов дижонской горчицы, около 10 граммов зеленого лука, пять граммов укропа и пять граммов сахара, соль по вкусу и лед. Все продукты нужно положить в блендер и измельчить. «И окрошку можно будет после этого не убирать в холодильник охлаждаться, она будет сразу готова!» — пояснил шеф-повар. Затем понадобится 60 граммов свежего огурца, 40 граммов редиса, 60 граммов отварной говядины, одно яйцо, зеленый горошек, зеленый лук, укроп и несколько веточек салата. Свежий огурец, редис, говядину, яйцо и зеленый лук нужно нарезать и выложить в тарелку. Туда же добавить свежий зеленый горошек, если есть. «Сверху добавить укроп, зеленый лук и листья салата. Залить квасным бульоном — и можно наслаждаться», — поделился любимым рецептом ресторатор.

Фото: РИА «Новости»

Вред и польза окрошки Для здорового человека окрошка не вредна. Особенно если она приготовлена «щадяще»: вместо колбасы лучше взять куриную или индюшачью грудку, либо нежирную говядину, добавить больше яичного белка, а для заправки использовать простоквашу или кефир, отметила врач-диетолог Елена Соломатина. Популярный летний суп может быть полезен не для всех, поэтому к его приготовлению нужно подходить с осторожностью. «У кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом — поменьше класть зеленого лука и редиски. Сделать окрошку более мягкой, то есть менее острой. Ну а для тех, кто любит делать окрошку на квасе — пожалуйста, можно взять и квас. Единственное, что нужно обратить внимание, чтобы он был натуральным. Потому что зачастую это просто сладкая вода с газацией и ароматизаторами», — предупредила собеседница 360.ru. Самое ценное в квасе — это брожение, продолжила она. Однако важно, чтобы в этом процессе использовалось как можно меньше сахара. В покупные квасы все равно добавляют много подсластителя, ведь брожение — это процесс, при котором бактерии перерабатывают сахар и выделяют определенные кислоты. А когда сахар заканчивается, квас становится несладким. Квас тоже бывает разным, напомнила врач. Например, молодой похож на молодое вино: он мягче и приятнее на вкус. А вот долго стоявший может быть более газированным и тоже раздражать желудочно-кишечный тракт. Еще один совет врача: при проблемах с пищеварением по возможности избегать продуктов, которые могут вызвать раздражение: редиску и зеленый лук лучше заменить укропом. Дело в том, что зеленый лук богат органическими кислотами, он острый и поэтому может раздражать кишечник, пояснила эксперт. Клетчатка тоже вызывает раздражение, создавая легкий эффект «пилинга». Поэтому, если у человека уже есть раздражение, лучше отказаться от окрошки.

Окрошка — это блюдо для здоровых людей. Елена Соломатина врач-диетолог

Можно ли есть окрошку при похудении? Окрошка — отличный выбор для тех, кто следит за питанием. В ней много полезных продуктов. Важно только следить, чтобы в окрошку не добавлялось много сахара, например, из кваса. «А так все хорошо: и сытно, и объемно», — отметила Соломатина.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Объем пищи — тоже важный момент. Дело в том, что гормон грелин, вызывающий чувство голода, вырабатывается в желудке. Даже если съесть небольшое количество орехов, содержащих достаточно калорий, голод все равно не исчезнет. «Поэтому здесь по объему все нормально. Через 20 минут уже появится глюкоза в крови. То есть другой сигнал пойдет в мозг, что человек насытился. И за этот период он не съест там огромное количество еды. Плюс там клетчатка очень полезна. Витамины, микро-, макроэлементы в зелени. Опять же, там есть структурированная вода в этой зелени», — добавила врач. В целом окрошка — не сильно калорийное блюдо. Главное — не использовать много соли, потому что она задерживает жидкость в организме. Но у окрошки есть и минус.

Совсем холодная еда плохо усваивается из-за того, что ферменты вырабатываются в теплой среде, поэтому ледяную крошку есть не нужно. Иначе мы просто не переварим ее, а все, что не переварилось, будет повреждать наш желудочно-кишечный тракт, вызывать ответную реакцию иммунной системы. Елена Соломатина

По мнению диетолога, для похудения лучше все же залить окрошку не квасом, а кефиром или простоквашей, это будет менее калорийно. Особенно если использовать продукт с низким процентом жирности.