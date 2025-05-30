С хреном, персиками и желтками. Как приготовить самую вкусную окрошку
Накануне лета в России отмечают один из самых интересных гастрономических праздников — День окрошки. В жаркие дни, когда хочется чего-то освежающего и сытного, этот холодный суп становится настоящим спасением. Какой рецепт окрошки самый вкусный и популярный, а также насколько полезно это блюдо, разбирался 360.ru.
На квасе, кефире и шампанском
Хотя официально праздник не признан ни в одной стране, он популярен среди тех, кто обожает это освежающее блюдо. Считается, что День окрошки зародился в России, где это блюдо любят и часто готовят. И дата 30 мая — повод в очередной раз поспорить, как вкуснее: «на квасе или на кефире».
Первое упоминание об окрошке в письменных источниках датируется XIX веком. Однако на самом деле это блюдо гораздо древнее. У крестьян существовали свои версии окрошки еще до Петра I.
Сегодня в окрошку добавляют персики, виноград, клубнику и другие фрукты и ягоды по вкусу. Вместо кваса или кисломолочных продуктов используют шампанское.
В 2019 году в Москве приготовили самую большую в мире окрошку. В ней использовали больше тонны ингредиентов.
Что положить в окрошку: секреты шеф-повара
Для русского человека окрошка на квасе — самый привычный и любимый вариант, рассказал 360.ru ресторатор и шеф-повар Артем Лосев.
Это наш такой, можно сказать, традиционный исконный вкус.
Артем Лосев
ресторатор и шеф-повар
Лосев признался, что раньше не ел окрошку и вообще считал квас в качестве основы для бульона «странной штукой». В семье мужчины готовили холодный свекольник: со щавелем и свеклой.
«Мне вообще казалось раньше, что окрошка на квасе — какая-то странная штука, но я сейчас понимаю, что я ошибался. Есть хорошие рецепты, когда в квас добавляют перетертые желтки, зеленый лук, хрен, горчицу, соль. Получается в целом очень вкусный бульон», — отметил он.
Рецепт самой вкусной окрошки на квасе
На две порции понадобится пол-литра кваса, пять вареных куриных желтков, 40 граммов сливочного хрена, 40 граммов дижонской горчицы, около 10 граммов зеленого лука, пять граммов укропа и пять граммов сахара, соль по вкусу и лед. Все продукты нужно положить в блендер и измельчить.
«И окрошку можно будет после этого не убирать в холодильник охлаждаться, она будет сразу готова!» — пояснил шеф-повар.
Затем понадобится 60 граммов свежего огурца, 40 граммов редиса, 60 граммов отварной говядины, одно яйцо, зеленый горошек, зеленый лук, укроп и несколько веточек салата.
Свежий огурец, редис, говядину, яйцо и зеленый лук нужно нарезать и выложить в тарелку. Туда же добавить свежий зеленый горошек, если есть.
«Сверху добавить укроп, зеленый лук и листья салата. Залить квасным бульоном — и можно наслаждаться», — поделился любимым рецептом ресторатор.
Вред и польза окрошки
Для здорового человека окрошка не вредна. Особенно если она приготовлена «щадяще»: вместо колбасы лучше взять куриную или индюшачью грудку, либо нежирную говядину, добавить больше яичного белка, а для заправки использовать простоквашу или кефир, отметила врач-диетолог Елена Соломатина.
Популярный летний суп может быть полезен не для всех, поэтому к его приготовлению нужно подходить с осторожностью.
«У кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом — поменьше класть зеленого лука и редиски. Сделать окрошку более мягкой, то есть менее острой. Ну а для тех, кто любит делать окрошку на квасе — пожалуйста, можно взять и квас. Единственное, что нужно обратить внимание, чтобы он был натуральным. Потому что зачастую это просто сладкая вода с газацией и ароматизаторами», — предупредила собеседница 360.ru.
Самое ценное в квасе — это брожение, продолжила она. Однако важно, чтобы в этом процессе использовалось как можно меньше сахара. В покупные квасы все равно добавляют много подсластителя, ведь брожение — это процесс, при котором бактерии перерабатывают сахар и выделяют определенные кислоты. А когда сахар заканчивается, квас становится несладким.
Квас тоже бывает разным, напомнила врач. Например, молодой похож на молодое вино: он мягче и приятнее на вкус. А вот долго стоявший может быть более газированным и тоже раздражать желудочно-кишечный тракт.
Еще один совет врача: при проблемах с пищеварением по возможности избегать продуктов, которые могут вызвать раздражение: редиску и зеленый лук лучше заменить укропом.
Дело в том, что зеленый лук богат органическими кислотами, он острый и поэтому может раздражать кишечник, пояснила эксперт. Клетчатка тоже вызывает раздражение, создавая легкий эффект «пилинга». Поэтому, если у человека уже есть раздражение, лучше отказаться от окрошки.
Окрошка — это блюдо для здоровых людей.
Елена Соломатина
врач-диетолог
Можно ли есть окрошку при похудении?
Окрошка — отличный выбор для тех, кто следит за питанием. В ней много полезных продуктов. Важно только следить, чтобы в окрошку не добавлялось много сахара, например, из кваса.
«А так все хорошо: и сытно, и объемно», — отметила Соломатина.
Объем пищи — тоже важный момент. Дело в том, что гормон грелин, вызывающий чувство голода, вырабатывается в желудке. Даже если съесть небольшое количество орехов, содержащих достаточно калорий, голод все равно не исчезнет.
«Поэтому здесь по объему все нормально. Через 20 минут уже появится глюкоза в крови. То есть другой сигнал пойдет в мозг, что человек насытился. И за этот период он не съест там огромное количество еды. Плюс там клетчатка очень полезна. Витамины, микро-, макроэлементы в зелени. Опять же, там есть структурированная вода в этой зелени», — добавила врач.
В целом окрошка — не сильно калорийное блюдо. Главное — не использовать много соли, потому что она задерживает жидкость в организме. Но у окрошки есть и минус.
Совсем холодная еда плохо усваивается из-за того, что ферменты вырабатываются в теплой среде, поэтому ледяную крошку есть не нужно. Иначе мы просто не переварим ее, а все, что не переварилось, будет повреждать наш желудочно-кишечный тракт, вызывать ответную реакцию иммунной системы.
Елена Соломатина
По мнению диетолога, для похудения лучше все же залить окрошку не квасом, а кефиром или простоквашей, это будет менее калорийно. Особенно если использовать продукт с низким процентом жирности.