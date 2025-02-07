07 февраля 2025 18:33 Рыбья «сперма». Чем опасен бьюти-тренд, набирающий популярность в России Косметолог Котова рассказала, почему инъекции со «спермой» рыб не заменят ботокс 0 0 0 Фото: 360.ru Здоровье

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До России добрался странный, но лишь на первый взгляд, бьюти-тренд — инъекции со «спермой» рыб. Голливудские звезды, например, актриса Дженнифер Энистон, уверяют, что это хорошая альтернатива ботоксу. В чем суть процедуры, какой результат она дает и есть ли побочные эффекты, выяснил 360.ru.

Инъекции со «спермой» рыб: что это С 2014 года южнокорейские косметологи стали активно использовать новый ингредиент, который омолаживает кожу, — ПДРН, или полидезоксирибонуклеотид. Его получают из молок («спермы») лососевых рыб. Эффективность ПДРН в вопросах омоложения стоит наряду с муцином улитки и экстрактом риса. Эксперты говорят, что ДНК «спермы» лосося способствует обновлению клеток, повышает эластичность и плотность кожи, ускоряет заживление ранок. Это подтвердили во время клинических исследований. Уколы делают не только в лицо, но и в живот, бедра, ягодицы и другие места, где требуется подтяжка, в том числе в шею. Новинку активно рекламируют голливудские актеры. Например, звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон пробует все для омоложения, и сперма рыб попала в список фаворитов. В одном из интервью артистка призналась, что пользовуется кремом и маской с этим компонентом. Ее совету последовала королева эпатажа и бывшая жена Канье Уэста — Ким Кардашьян.

Фото: Billy Bennight/AdMedia / Global Look Press 1/2 Фото: IMAGO/CraSH/imageSPACE / Global Look Press 2/2

«Мне сделали процедуру ухода за лицом с использованием „спермы“ лосося», — рассказала она своей матери Крис Дженнер летом прошлого года. Однако пока не ясно, дало ли это желаемый результат. В России новое средство хотел бы попробовать бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, о чем он сообщил в одном из интервью.

На самом деле, средства со спермой рыб существуют на российском рынке примерно три-четыре года, но громко говорить о них стали только сейчас, отметила в разговоре с 360.ru дерматовенеролог, косметолог и трихолог Ирина Котова.

Может быть, их стало больше, потому что есть трудности с регистрацией таких косметологических средств с точки зрения российского законодательства. Существует несколько препаратов с полинуклеотидами, которые мы имеем право колоть. Ирина Котова

Как получают «сперму» рыб для инъекций В интервью таблоиду The Sun косметолог из Великобритании Фиона Росс объяснила, в чем суть процедуры. «Когда люди слышат о „сперме“ лосося, они могут посчитать эту концепцию немного странной. Но это не совсем сперма. ДНК изначально получена из молоки лосося или форели, ядро удалено, из него взяли полинуклеотиды. Дело не только в том, что вам в лицо вводят „сперму“ рыбы — это умный коктейль из молекул», — уточнила эксперт. Каждая компания и предприятие имеет свои наработки очистки этого компонента и не делится ими, подчеркнула Котова. «К сожалению, это всегда некая загадка, как именно добывается сырье. Производители уверяют: все компоненты проходят очистку, а вредные вещества не попадают в препарат», — рассказала собеседница 360.ru.

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

В чем секрет бьюти-процедуры Инъекции со «спермой» рыб — лишь громкое маркетинговое название, объяснила 360.ru врач-косметолог и дерматолог Татьяна Баллирано. «ПДРН в косметологии действительно очень хорошо работает. Вещество добывают из спермы и чешуи рыб, потому что ДНК рыб похожа на ДНК человека», — напомнила эксперт. В косметологии давно существуют препараты на основе полинуклеотидов — это вытяжка из «спермы» лососевых рыб, согласилась с коллегой Ирина Котова. Отличие лишь в том, что ранее эти средства были синтетическими, а недавно все сдвинулось в сторону натуральной продукции.

Это неплохие препараты. Они работают как регенеранты, то есть хорошо восстанавливают кожу. Ирина Котова

По сути, полинуклеотиды ремонтируют, или «запечатывают», кольцевые остатки ДНК, после чего клетка восстанавливается. Дело в том, что старение — это процесс, когда укорачиваются теломеры. Клетка повреждается, ее функции нарушаются, она не обновляется и отмирает. За счет этого человек стареет.

Фото: IMAGO/R. Rebmann / Global Look Press

«Подобные препараты способны ремонтировать человеческие клетки. Клетки обновляются, кожа становится моложе. Препараты используют также в трихологии для восстановления роста волос. Это не альтернатива другим средствам косметологии, но она тоже имеет место в ней», — пояснила Котова. Во время подготовки препарат проходит пяти-, шести- или семиступенчатую очистку. За счет этого он лишен гормонов и генетической базы, подчеркнула Баллирано. «Это хороший белковый препарат, обогащенный аминокислотами, витаминами и пептидами. Последние пару лет он активно завоевывает косметологический рынок», — добавила косметолог. Тем не менее, по мнению Котовой, препараты с полинуклеотидами нельзя назвать альтернативой ботоксу: у ботулотоксина другой механизм работы, а полинукреатид никак не уберет мышечную активность.

Фото: Wosunan Photostory/Ingram Images / Global Look Press

Побочные эффекты инъекций со «спермой» рыб Любой белковый препарат может дать побочный эффект. Самый опасный — аллергическая реакция. Если она перейдет в отек Квинке, есть риск летального исхода. «Хотя говорят, что вытяжки из „спермы“ лососевых рыб подходят человеку по клеточному составу, может быть аллергическая реакция. Она может проявиться как отек, покраснение, болезненность, повышенная температура или другая индивидуальная реакция», — объяснила врач. Кроме того, средство может попросту не сработать. «У всех разный тип старения. У кого-то этот механизм восстановления клеток срабатывает, и мы видим, что эффект омоложения есть. Если же у человека поменялся гормональный фон и он стареет из-за этого, то ярко выраженного результата может и не быть», — подытожила Котова.