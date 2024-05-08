Россиянам рассказали о тонкостях выбора свинины для шашлыков | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 16:22 Россиянам рассказали о тонкостях выбора свинины для шашлыков Проект «Здоровое питание» выпустил памятку по приготовлению шашлыка из свинины РИА «Новости»

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Вторые длинные майские выходные у россиян обычно сопровождаются выездами на дачу и на природу, где они готовят шашлыки. Самой популярной версией этого блюда остается свинина. О том, как выбрать подходящее мясо и приготовить его без вреда для здоровья, рассказал проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

При покупке свинины выбор лучше всего остановить на свежем или охлажденном мясе. При заморозке большая часть полезных веществ утрачивается.

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Лучше всего нажать на кусок: если он упругий, то заморозке его точно не подвергали. Также стоит обратить внимание на цвет и консистенцию — оттаявшая свинина ярче и имеет рыхлости.

Перед маринованием мясо лучше на несколько часов засолить. Это поможет убрать лишнюю влагу. После нарезанные куски необходимо промыть и положить в кислую среду. Это могут быть сухие вина, кефир, йогурт или сок лимона.

Если возиться с мясом не хочется, то в магазинах есть уже готовый замаринованный шашлык. Но брать нужно только приготовленный из высшего или первого сорта мяса. Также важно смотреть на срок годности и условия хранения продукта.

Для жарки лучшего всего подходит древесный уголь или дрова лиственных деревьев, они источают меньше канцерогенных смол. Между насаженными на шампуры кусками мяса необходимо сохранить достаточно расстояние. Так приготовление пройдет лучше.

На мангал шампуры кладут только после того, как угли подернутся пеплом. Для уменьшения объема дыма поможет положенная на угли фольга с отверстиями. Она же ограничит вспышки огня. Чтобы мясо не подгорало, расстояние между ним и углями должно быть не меньше 25−30 сантиметров.

Появляющаяся на шашлыках хрустящая корочка, несмотря на свои вкусовые качества, не несет ничего хорошего для здоровья. Врачи рекомендовали срезать подгоревшие края или чаще переворачивать шампуры во время готовки.

Недожаренное мясо в пищу лучше не употреблять, чтобы не подхватить инфекцию. Также не стоит передать шашлык. Если все же удержаться не получилось, на следующий день необходимо пить больше воды и отдать предпочтение овощам и фруктам, чтобы абсорбировать излишки белка.

МЧС России напомнило, что во время действия противопожарного режима, который сейчас действует в 45 регионах, разводить костры строго запрещено. Использование мангалов на приусадебных участках возможно только в том случае, если скорость ветра меньше 10 метров в секунду.