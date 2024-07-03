Врач Мухина: квас и моченые лесные ягоды помогают в борьбе с жарой

Диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина перечислила традиционные русские блюда, которые помогают справиться с жарой. Об этом сообщило ИА НСН.

Врач посоветовала включить в рацион моченые лесные ягоды. Данный низкокалорийный продукт богат полезными веществами, которые нормализуют терморегуляцию организма.

Еще один помощник в летний период — квас. Напиток содержит витамины группы B, а также калий и магний, отметила эксперт.

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