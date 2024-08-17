Сегодня 19:11 Беременность 50+. Чем может быть полезен пример Марины Федункив Психолог Ярикова: Федункив справится с беременностью лучше, чем многие женщины 0 0 0 Фото: Pxhere Здоровье

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Комедийная артистка Марина Федункив впервые станет матерью в 52 года. Самостоятельно забеременеть у женщин в ее возрасте получается редко, а вынашивание ребенка и сами роды обычно сопряжены с рисками. Возможно ли обрести счастье материнства в 50+ и что нужно знать о предстоящих физических и эмоциональных перегрузках — в материале 360.ru.

О беременности 52-летней Федункив стало известно на днях. По данным StarHit, артистка не скрывает, что ждет ребенка, но выбирает просторные наряды — чтобы не акцентировать на этом внимание. Напрямую Фендункив не подтверждала скорое материнство, но слухи все же прокомментировала, поблагодарив поклонников за многочисленные поздравления. «Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да?.. Спасибо большое!» — процитировал ее kp.ru. Звезда Comedy Woman не раз рассуждала о детях и признавалась, что прекрасно относится к деторождению в любом возрасте. «Эти клише „старородящая“ меня немного раздражают. Раньше женщин и в 27 лет считали старородящими. А сейчас люди в этом возрасте только жить начинают», — подчеркивала она, признавшись, что даже думала о приемном ребенке. Инсайдеры уверяют, что первенца Марина Федункив ждет от молодого мужа-итальянца Стефано Маджи.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Можно ли самой забеременеть в 50+ Акушер-гинеколог и репродуктолог Владимир Литвинов в беседе с 360.ru напомнил, что с физиологической точки зрения самостоятельная беременность в возрасте 50 лет и старше возможна, хотя и сопряжена с некоторыми особенностями. «Заключаются они в том, что в этом возрасте у большей части женщин наступает менопауза. Женщина забеременеть не может, у нее просто отсутствуют месячные, матка не готова к вынашиванию беременности, нет запаса яйцеклеток», — пояснил он. К тому же, добавил Литвинов, к 50 годам в яичниках остается всего тысяча яйцеклеток. А чтобы получить одну, которую можно оплодотворить, нужно использовать полторы тысячи.

Поэтому здесь вероятность наступления беременности крайне низкая, только если есть какие-то особые индивиды, у которых этот процесс (менопаузы — прим. ред.) происходит несколько позже. Но это из разряда казуистики. Владимир Литвинов репродуктолог

Врач подчеркнул, что в его практике была только одна женщина, которая забеременела со своими яйцеклетками в 47 лет. Для этого Литвинову пришлось провести около девяти протоколов ЭКО. «Если говорить с коллегами, то каждый найдет случай из 20-30-летней практики, но это один шанс из тысячи», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: Pxhere

С ним согласился акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродукции и генетики « Эн Джи Си» Виктор Владимиров, назвав беременность в 50+ чрезвычайно редким явлением.

По сути, женщины, которые самостоятельно забеременели в возрасте 50 и старше лет, достойны оказаться в Книге рекордов Гиннесса. Виктор Владимиров акушер-гинеколог

Литвинов пояснил, что в основном — в 99,9% случаев — женщины этого возраста беременеют методом ЭКО с использованием донорских ооцитов. Их берут у здоровых женщин моложе 35 лет в рамках анонимных донорских программ.

Интересно Донорство ооцитов позволяет парам с женским фактором бесплодия зачать ребенка с помощью ЭКО — женскую половую клетку оплодотворяют искусственным образом спермой будущего отца, после чего подсаживают полученный эмбрион женщине. Донорство ооцитов позволяет парам с женским фактором бесплодия зачать ребенка с помощью ЭКО — женскую половую клетку оплодотворяют искусственным образом спермой будущего отца, после чего подсаживают полученный эмбрион женщине.

Без донорских яйцеклеток, обратил внимание его коллега Виктор Владимиров, добиться беременности в 50 лет практически невозможно.

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Риски поздней беременности С возрастом, заметили оба специалиста, риски для здоровья женщины при вынашивании ребенка растут. Владимир Литвинов напомнил о гинекологических заболеваниях, которые сказываются на течении беременности — миоме матки, эндометриозе, нарушениях цикла, хронических воспалительных процессах и перенесенных операциях на яичниках. «Все это не способствует нормальному вынашиванию беременности. Я уже не говорю о терапевтических заболеваниях, таких как, допустим, повышенное давление, артериальная гипертензия, заболевания щитовидной железы, онкологические состояние. <…> И нужно еще иметь в виду, что нагрузка во время беременности и родов у женщины — неважно, как она забеременела, — возрастает в пять раз», — предупредил он. Врач заметил, что природа заложила огромные компенсаторные возможности организма, но с возрастом они иссякают.

Если у женщины в 30 лет повысится давление во время беременности и в родах, то наверняка у нее будет гипертоническая болезнь в 45-50. В возрасте 50 лет нужно иметь богатырское здоровье, чтобы, когда нагрузка возрастет, не возникла какая-либо проблема. Поэтому очень важно в этом возрасте советоваться не только с гинекологом, но и с терапевтом, который грамотно оценит состояние здоровья и даст вердикт, позволяет оно выносить беременность или нет. Это очень важный аспект. Владимир Литвинов

Виктор Владимиров заметил, что все очень индивидуально. Усугубляет проблему как раз использование донорских яйцеклеток. «Все риски, которые могут быть при беременности — преждевременные роды, повышение давления, белок в моче, — у женщин старше 50 будут увеличены», — заключил собеседник 360.ru.

Фото: Pxhere

К чему нужно быть готовыми после родов в 50+ Психолог, гипнотерапевт и эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева отметила, что беременность в возрасте старше 50 лет — серьезное решение, которое требует вдумчивого подхода и тщательного планирования. «На этом этапе жизни, кроме радости от будущего материнства, важно осознавать все возможные сложности и риски», — сказала она, перечислив основные моменты, которые следует учитывать пожилым родителям. В первую очередь Валуева обратила внимание на физические и эмоциональные нагрузки — в более старшем возрасте организм справляется с ними не так легко, как в молодости.

Уход за младенцем требует много сил и энергии. Это ночные кормления, частые пробуждения, необходимость постоянного внимания, которые могут быть тяжелыми. Важно учитывать свои физические возможности и понимать, что восстановление после бессонных ночей будет происходить медленнее. Анастасия Валуева Психолог

Учитывать непременно стоит и вероятность развития послеродовой депрессии, добавила собеседница 360.ru. Риск ее тоже растет пропорционально гормональным изменениям, усталости и повышенным требованиям к родителям. «Следующий момент — это здоровье и, так скажем, долголетие. Здесь нужно учитывать, что ребенок будет нуждаться в поддержке и заботе родителей в течение многих лет. И важно подумать о том, как физические и эмоциональные силы будут распределяться по мере его взросления», — подчеркнула Валуева. Она посоветовала родителям в возрасте регулярно консультироваться с врачом по поводу здоровья и своего общего состояния, чтобы избежать осложнений.

Фото: Pxhere

Немаловажную роль, по словам эксперта, играет социальная поддержка: вовлечение близких, наличие сильной опоры в виде семьи, друзей, специалистов может существенно облегчить родительство. И эти вопросы стоит обсудить заранее.

Кто может помочь в уходе за ребенком, если возникнет необходимость? Партнер здесь также играет немаловажную роль. <…> Важно заранее договориться о разделении обязанностей, чтобы нести ответственность за ребенка вместе. Анастасия Валуева

Родители должны учитывать тот факт, что воспитание ребенка сопряжено с долгосрочными финансовыми обязательствами. Психолог указала на необходимость планировать расходы на его здоровье, образование и другие потребности. Желательно иметь и так называемую подушку безопасности на случай, если способность к заработку в семье с возрастом изменится не в лучшую сторону. «Следующий немаловажный фактор — это эмоциональное и психологическое состояние. Здесь возрастному родителю важно быть честным с самим собой относительно того, насколько он готов к новым вызовам. Возможно, даже стоит обратиться к психологу для осмысления своего решения», — допустила Валуева. Она добавила, что основой успешного родительства могут стать поддержка со стороны партнера и гармония в отношениях.

Фото: Pxhere

Собеседница 360.ru также призвала быть готовыми сопоставить ожидания с реальностью: не исключать трудности, рассматривать возможность принятия помощи со стороны специалистов, понимать, что силы и возможности могут быть ограничены, планировать свои действия с учетом этого и не стесняться делегировать задачи.

Важно регулярно уделять себе время, восстанавливать силы, заниматься собственным физическим и психическим здоровьем. Если возрастная мать или отец чувствует тревогу или депрессию, важно обратиться к психологу или другому специалисту для поддержки. Анастасия Валуева

Рождение ребенка в возрасте 52 лет психолог назвала большим вызовом, требующим всестороннего планирования и поддержки. «Важно не только осознавать риски и сложности, но и правильно распределять свои силы, обеспечивая гармонию в жизни семьи», — подытожила она.

Фото: Marina Phedunkiv / Instagram.com* / Global Look Press

Как Марина Федункив перенесет беременность Более оптимистичное мнение насчет беременности Федункив высказала психолог Елена Ярикова. Она подчеркнула, что долгожданное материнство не должны омрачать негативные эмоции и критика посторонних и, что немаловажно, близких артистки. «Поздняя беременность — всегда чудо, к которому женщина подошла осознанно и трепетно, а значит, при рождении малыша мама будет прилагать все усилия для того, чтобы ребенок был здоровым во всех смыслах и счастливым», — сказала специалист. Ярикова не стала спорить с позицией врачей и своей коллеги о том, что в случае с Федункив риски выше, нежели у молодых женщин. Однако, напомнила психолог, все всегда индивидуально. И есть будущая мать здорова, то избежит проблем и в дальнейшем, когда ребенок будет расти.

Марина — самостоятельная, зрелая личность и вполне способна принимать все трудности, которые могут возникнуть в процессе общения с ребенком. Возможно, даже лучше, чем многие другие женщины вне зависимости от возраста. Здесь главное — здравомыслие, в котором Федункив не откажешь. Елена Ярикова психолог

Женщины, похожие на Федункив, выразила она уверенность, легко и с юмором обойдут все трудности с восприятием себя довольно возрастной матерью и просто будут легко идти вперед.

«Ведь она и ее ребенок заслужили такое долгожданное счастье. Главное — всеобъемлющая любовь мамы к ребенку, позитивный настрой — и никакие трудности не будут большим препятствием», — заключила Ярикова. *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.