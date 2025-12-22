Рецепт низкокалорийного оливье. Как спасти фигуру и желудок в праздники?

Каждый Новый год миллионы россиян совершают одно и то же кулинарное преступление против собственного здоровья. Виновник — знакомый с детства салат оливье, который в классическом исполнении превращается в настоящую пищевую мину замедленного действия. Как он влияет на организм и существует ли способ приготовить его полезную альтернативу — в материале 360.ru.

Вред классического оливье

Салат оливье с жирным майонезом — это большая пищевая нагрузка. Вместе с другими блюдами наподобие селедки под шубой и мимозой он становится настоящим калорийным ударом, рассказала 360.ru врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

«Если после стола люди не идут в гости, не встают на лыжи, а сидят перед телевизором, это может стать элементом срыва диеты. Очень многие набирают после новогодних праздников», — объяснила специалист.

Помимо лишнего веса, обильная нагрузка тяжелыми салатами и майонезами бьет по поджелудочной железе и желчному пузырю. По этой причине обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта в первые дни января не редкость.

Как сделать оливье максимально полезным

Это реально. Докторскую колбасу заменить на куриную грудку, а куриные яйца — на перепелиные. Так получится уменьшить общую калорийность салата.