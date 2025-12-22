Рецепт низкокалорийного оливье. Как спасти фигуру и желудок в праздники?
Диетолог Белоусова рассказала, как сделать привычный оливье полезным
Каждый Новый год миллионы россиян совершают одно и то же кулинарное преступление против собственного здоровья. Виновник — знакомый с детства салат оливье, который в классическом исполнении превращается в настоящую пищевую мину замедленного действия. Как он влияет на организм и существует ли способ приготовить его полезную альтернативу — в материале 360.ru.
Вред классического оливье
Салат оливье с жирным майонезом — это большая пищевая нагрузка. Вместе с другими блюдами наподобие селедки под шубой и мимозой он становится настоящим калорийным ударом, рассказала 360.ru врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.
«Если после стола люди не идут в гости, не встают на лыжи, а сидят перед телевизором, это может стать элементом срыва диеты. Очень многие набирают после новогодних праздников», — объяснила специалист.
Помимо лишнего веса, обильная нагрузка тяжелыми салатами и майонезами бьет по поджелудочной железе и желчному пузырю. По этой причине обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта в первые дни января не редкость.
Как сделать оливье максимально полезным
Это реально. Докторскую колбасу заменить на куриную грудку, а куриные яйца — на перепелиные. Так получится уменьшить общую калорийность салата.
«Если класть в салат маленькие картофелины по числу гостей, тоже удастся сделать оливье менее плотным. Зато вот если по такому же принципу добавлять яйца, то калорийность прибавится», — уточнила диетолог.
Сейчас существует много полезных альтернатив майонеза. Однако соус можно сделать и самостоятельно, например, на йогурте — тогда он будет более полезным. Нужно помнить, что хранится он не более четырех дней, предупредила Белоусова.
Для приготовления домашнего майонеза понадобятся греческий или термостатный йогурт и горчица. Нужно всего лишь их смешать — и получится легкий майонез жирностью около 30%, очень похожий по вкусу на магазинный.
Также следует учитывать другие блюда на праздничном столе. Хозяйкам надо рассчитать количество персон, чтобы гости могли попробовать все и не переесть.
«Оливье должен оставаться максимум до 2 января. Потому его не нужно готовить кастрюлями или тазами», — уточнила врач.
ПП-рецепт оливье к новогоднему столу
Ингредиенты:
- 400 граммов куриного филе;
- Две моркови;
- Четыре куриных яйца;
- 150 граммов консервированного зеленого горошка;
- Два свежих огурца;
- Четыре пера зеленого лука;
- 100 граммов йогурта без добавок;
- Одна чайная ложка горчицы;
- Соль по вкусу.
Интересно
Отварить куриное филе, отдельно картофель, морковь, в еще одной кастрюле — яйца. Все составляющие салата мелко нарезать, добавить горошек. Смешать йогурт, горчицу и соль. Соусом заправить салат.