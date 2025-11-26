Сегодня 14:57 Рехаб для ребенка: как справиться с зависимостью, чтобы не навредить? Нарколог Сараев: детей с зависимостью нужно отправлять к врачу 0 0 0 Фото: CHROMORANGE / Reinhold Tscherwit / www.globallookpress.com Эксклюзив

В России существуют пробелы в законодательстве касательно реабилитационных центров — на сегодняшний день рехабы не имеют на 100% законного статуса, они находятся в серой зоне. Как помочь детям с зависимостью без вреда для психического и физического здоровья — в материале 360.ru.

Эффективность рехабов Институт реабилитационных центров — действенный способ помощи зависимым, рассказал 360.ru врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев. Чем раньше ребенок или взрослый попадет, например, в программу «12 шагов» к квалифицированным специалистам, тем больше шансов избавиться от недуга. «Институт воздействия рекомендован стандартами оказания наркологической помощи, Минздравом, чтобы человек попадал в программу медико-социальной реабилитации зависимых. Другое дело, что на сегодняшний день существует огромное количество реабилитационных центров, которые не имеют никакой медицинской лицензии, разрешения на работу, привязки к каким-либо органам, контролирующим оказание этих так называемых услуг», — объяснил он.

В таких организациях все построено по принципу маркетинга. Информация о рехабах распространяется через соцсети, где происходит обработка людей, которым нужна помощь.

Они почему-то не доверяют государственным официальным организациям, которые существуют в этом поле, причем делают все это успешно и законным путем, точно не допустят никаких истязательств, ни моральных, ни физических в отношении ребенка.

Сараев предположил, что человек делает выбор в пользу того или иного учреждения из-за желания сохранить анонимность или финансовой стороны вопроса. «Хотя сейчас можно и в государственном учреждении лечиться анонимно и конфиденциально. Или вопросы, связанные с финансовой сферой, хотя в государственной сфере бесплатное лечение», — добавил он.

Что делать с зависимым ребенком? Сараев признался, что ужаснулся новостям о рехабе в Дедовске, где над детьми издевались морально и физически. Специалист дал совет родителям с проблемными подростками: в первую очередь необходимо обратиться к дипломированному врачу-психиатру. «Идти и сразу же отдавать своего ребенка в чужие руки непонятно кому, непонятно зачем, даже если вам с ним сложно, не надо. Вы же любите своих детей. Зачем вы их отправляете в такие места, где они могут получать насилие и физическое, и моральное?» — задался вопросом специалист.

Он добавил, что психиатр-нарколог направит ребенка к психологу. Если родителям по каким-либо причинам не понравилась консультация врача, стоит поискать другого специалиста. «Если вам врач какой-то не понравился, его поведение, консультация — пожалуйста, огромное количество учреждений и государственных, и негосударственных, которые в этом плане вам могут помочь», — заключил Сараев.