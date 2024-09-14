14 сентября 2024 02:06 Расплата за веселье. Что такое похмельный синдром и чем он опасен? Нарколог Казанцев: люди с алкогольной зависимостью умирают от остановки сердца 0 0 0 Фото: Pixabay Здоровье

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Похмельным синдромом называют состояние после распития алкоголя. Его признаки распознать очень легко — это тошнота, головная боль и сильная жажда. Но лечат такое состояние по-разному. Если у простых людей одна мысль о спиртном вызывает тошноту, то для людей с абстинентным синдромом новая порция алкоголя — лучшее лекарство от похмелья. Без новой дозы спиртного организм уже не может существовать. Так начинается запой, который заканчивается летальным исходом. О способах лечения похмелья и опасности абстинентного синдрома — в материале 360.ru.

Смерть под капельницей

Ушедший в запой москвич умер в собственной квартире после установки капельницы врачами частной клиники. Медиков для возвращения мужа в нормальное состояние вызвала его супруга. В ходе процедуры мужчина внезапно скончался. Врачи посоветовали женщине вызвать скорую и ушли. Прибывшие по вызову фельдшеры констатировали смерть ее супруга.

Фото: Pixabay

Нарколог и главный врач «Зависимость 24» Алексей Казанцев в беседе с 360.ru заявил, что остановка сердца для людей, которые уходят в запой, — это самая частая причина смерти. Поэтому москвич скончался бы и без капельницы.

Умер он от того, что злоупотреблял алкоголем и, скорее всего, у него были сопутствующие заболевания. Больные с алкогольной зависимостью умирают как пороховая бочка, то есть взрываются в любой момент. Основные риски у них — внезапная остановка сердца. Алексей Казанцев Нарколог и главный врач «Зависимость 24»

Врач добавил, что людям с абстинентным синдромом не стоит вызывать врача на дом для лечения своего состояния. Для этого существуют стационары, где за ними проследят, наблюдая за давлением, пульсом и так далее.

«Очень часто поступают пациенты с мерцательной аритмией или фибрилляцией предсердия, что как раз может привести к остановке сердца», — рассказал Казанцев.

Нарколог подчеркнул, что в домашних условиях с таким человеком может произойти что угодно, начиная от разрушения поджелудочной железы, что приводит к нарушению работы всех органов до отека мозга.

Фото: Pixabay

«Абстинентный синдром — это сформированная зависимость, когда человек похмеляется неделю или месяц. То есть он старается поправить алкоголем свое состояние пока запас прочности организма не заканчивается. После этого начинает вызов, как они говорят „врачей-капельников“», — добавил он. Казанцев отметил, что для обычного человека с похмельем капельница не нужна, но и опохмелиться он не может, потому что его тошнит при одной мысли об алкоголе. Подводя итог истории умершего москвича врач отметил, что точные причины смерти должна установить судебная экспертиза.

Причины похмелья

Организм каждого человека реагирует на алкоголь по-разному, поэтому все зависит от количества переработанного горячительного. Находящийся в его основе этиловый спирт под влиянием ферментов печени превращается в ацетальдегид или уксусную кислоту. Накопление этого вещества в крови приводит к интоксикации.

Кроме того, спиртное вызывает сильный мочегонный эффект, то есть из организма выводятся витамины и микроэлементы, что еще сильнее ухудшает состояние при отрезвлении. Также опасность для человека представляют консерванты, которые добавляют в алкогольные напитки для их сохранения.

Симптомы похмельного синдрома

Физические симптомы

Чаще всего похмелье проявляется в виде сильной головной боли из-за повышения артериального давления, а также тошноты. Если интоксикация особенно сильная, то возникает рвота.

Фото: Pixabay

Также во время похмельного синдрома температура тела человека повышается. Так организм дает знать, что с ним не все в порядке. Кроме того, наблюдается тремор рук и неприятные ощущения во рту.

Психологические симптомы

Похмельный синдром еще проявляется быстрой сменой настроения от апатии до повышенной возбудимости. Кроме того, человек может впасть в депрессию или чувствовать необъяснимые страхи. Еще одним признаком интоксикации является потеря ориентиров в пространстве.

Как лечить похмелье в домашних условиях

Во время похмелья сначала нужно восстановить утраченную жидкость. Здесь подойдет обычная вода, минералка без газа или морс. Забрать часть ацетальдегида поможет активированный уголь. Чтобы сбить повышенную температуру, достаточно принять теплый или прохладный душ.

Фото: Pixabay

Посещение бани во время похмелья строго запрещено, чтобы не повышать и без того сильную нагрузку на сердце.

После всех процедур лучшим выходом станет сон. Ферментные системы проведут свою работу и превратят альдегид в воду или углекислый газ.

После пробуждения, если признаки тошноты прошли, то можно поесть. Для нормализации состояния организма помогают квашеная капуста, томатный сок, куриный бульон, кефир или ряженка. Копченая или жареная пища усугубят состояние похмелья. Если головная боль нестерпима, то можно принять аспирин или цитрамон.

Профилактика похмелья

Лучшей профилактикой похмелья остается отказ от употребления алкоголя. Если все же придется пить спиртное, то лучше всего не понижать градус. А самый лучший вариант — отдать предпочтение одному напитку и точно отказаться от коктейлей.

Перед распитием необходимо поесть. Употреблять спиртное на голодный желудок — это означает гарантировать себе тяжелый похмельный синдром.

Фото: Pixabay

Некоторые говорят, что перед алкоголем нужно съесть что-то жирное, но это миф. Организм бросит все силы на переваривание тяжелой пищи, а спирт продолжит разлагаться.

Поэтому самым лучшим выходом станет нежирное запеченное или вареное мясо, рыба, морепродукты, соленые огурцы или другие овощные закуски. От десертов, сладких газированных напитков или соков лучше отказаться. Сахар усилит симптомы похмельного синдрома.