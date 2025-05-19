Сегодня 15:37 Рак простаты у Байдена: что известно о состоянии экс-президента США Онколог Черемушкин рассказал о шансах Джо Байдена выжить с раком простаты 0 0 0 Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com Здоровье

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У 82-летнего Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Заболевание успешно лечится гормональной терапией даже при метастазах в кости, но, учитывая возраст бывшего президента США, ему вряд ли будут делать операцию. Что известно о состоянии политика, насколько это опасно, какие методы лечения существуют и есть ли шансы выжить — в материале 360.ru.

Что известно о состоянии Байдена О болезни бывшего президента США написала газета The New York Times со ссылкой на офис Байдена. В заявлении говорится, что политик пожаловался на «симптомы мочеиспускания». Во время обследования врачи обнаружили «небольшой узел» на его простате. По шкале Глисона рак оценили на девять из 10, что говорит об агрессивности заболевания. Кроме того, оно дало метастазы в кость. Журналисты утверждают, что речь идет о четвертой стадии онкопатологии. Тем не менее семья Байдена рассматривает варианты лечения со своими врачами.

Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, по-видимому, гормонально-чувствителен, что позволяет эффективно его лечить. Офис Джо Байдена

В прошлом году Байден начал предвыборную гонку, чтобы вновь занять пост президента США. Возраст и состояние здоровья вынудили политика уступить пальму первенства его коллеге Камале Харрис, но не без давления Демократической партии. На публичных выступлениях президент мог упасть, оступиться или потеряться в пространстве.

Фото: SAUL LOEB/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Реакция на новость о болезни Байдена Нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что опечален известием. В 2023 году он сам перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. «Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания [супруге бывшего президента] Джилл и их семье, а Джо желаем скорейшего и благополучного выздоровления», — отметил действующий глава государства. Слова поддержки выразила и бывший вице-президент США Камала Харрис.

Джо — боец, и я знаю, что он встретит этот вызов с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство. Мы надеемся на полное и скорейшее выздоровление. Камала Харрис

Байдена также поддержали экс-президент Барак Обама и его жена Мишель, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон и другие политики.

Фото: Kenny Holston/The New York Times / www.globallookpress.com

Насколько диагноз Байдена опасен — мнение врачей Некоторые эксперты утверждают, что, если метастазы добрались до кости, болезнь невозможно привести к ремиссии. Однако у доктора Университета Дьюка Джадда Моула другое мнение. Мужчины с аналогичным диагнозом могут прожить пять, семь, 10 и более лет, привело его слова NYT. Первое, что нужно сделать, — отсечь тестостерон. В 1980-е, когда начинал Моул, для этого удаляли яички. Сейчас достаточно ввести препараты, которые купируют выработку гормонов, и пить таблетки. Моул обнадежил: он постоянно видит мужчин в возрасте Байдена с аналогичным диагнозом. «Показатели выживаемости почти утроились за последнее десятилетие», — заявил врач.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Статистика неутешительна: у 13 из 100 мужчин в определенном возрасте разовьется рак предстательной железы. Об этом говорят исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний США. В группе риска находятся пожилые люди. Метастазы для такого рака — это не что-то экстраординарное, а типичная ситуация, рассказал 360.ru врач-онколог кандидат медицинских наук старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. «Что касается простаты. Это одна из самых частых опухолей у представителей сильного пола в возрасте», — отметил врач. Медицина не стоит на месте, поэтому болезнь уже изучили и придумали новые методы лечения. Ранее пациентам с диагнозом приходилось проходить через тяжелые для организма виды терапии: лучевую, химическую. Качество жизни страдало, при этом срок увеличивался ненамного.

Фото: Andreas Arnold/dpa / www.globallookpress.com

Сегодня рак простаты лечат более щадящими методами: гормонотерапией, иммунотерапией, прицельной лучевой терапией. «Сейчас настолько много разработанных методик, что даже при агрессивном типе течения и большой распространенности можно длительно контролировать ситуацию», — добавил Черемушкин. Это жестокая болезнь, поэтому о полном выздоровлении речи не идет. Однако выйти в ремиссию возможно даже с метастазами. «Я думаю, Байден спокойно доживет до отведенного природой срока», — заверил онколог.

Фото: IMAGO/CHASSENET / BSIP / www.globallookpress.com

Симптомы рака простаты Начало любого вида онкозаболеваний практически не имеет симптомов. Исключением считают случаи, когда опухоль развивается рядом с жизненно важными органами. Например, рак головного мозга может повлиять на зрение, слух, если злокачественные клетки затронут соответствующие нервы. «В других зонах раннюю стадию трудно заметить. Это обычные опухоли: рак легких, кожи, той же простаты. Поэтому мы призываем приходить на профосмотры. Успех зависит от срока выявления: методы лечения на первой стадии очень эффективны», — отметил Черемушкин.

Интересно Основные признаки, на которые стоит обратить внимание: затрудненное мочеиспускание (слабая или прерывистая струя, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря), частое мочеиспускание, особенно ночью, боль или жжение при мочеиспускании, кровь в моче или сперме, боль в области таза, спины, бедер или костей (на поздних стадиях, при метастазах), эректильная дисфункция или болезненные эякуляции, слабость, потеря веса, усталость (на поздних стадиях). Основные признаки, на которые стоит обратить внимание: затрудненное мочеиспускание (слабая или прерывистая струя, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря), частое мочеиспускание, особенно ночью, боль или жжение при мочеиспускании, кровь в моче или сперме, боль в области таза, спины, бедер или костей (на поздних стадиях, при метастазах), эректильная дисфункция или болезненные эякуляции, слабость, потеря веса, усталость (на поздних стадиях).

Кроме того, борьба с болезнью в зачатке обойдется не так дорого, как курсы терапии на поздних сроках. В таких случаях применяют современные методы, например клеточную терапию, которая стоит миллионы рублей. Если же человек придет с начальной стадией рака, после операции и короткого лекарственного курса он выйдет в ремиссию.