Сегодня 02:56 Принять роды в метро и реанимировать сердечника. Врач рассказала о первой помощи Врач Блажко: при стремительных родах в метро нельзя перерезать пуповину 0 0 0 Эксклюзив

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Москвичка родила сына на станции метро «Чистые пруды». Ей повезло, что рядом оказались два медика. Чем в таком случае могли бы помочь люди без медицинского образования и что делать, если у прохожего случился сердечный приступ, рассказала ведущей 360.ru Елене Кононовой клинический ординатор Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского Мария Блажко.

Роды в метро Вечером 30 апреля собеседница 360.ru приняла стремительные роды в московском метрополитене. По ее словам, такое может случиться при рождении вторых и последующих детей. У беременной могут внезапно заболеть живот, отойти воды и начаться схватки.

У женщины были вторые роды. Я ее спросила, как давно начал болеть живот, она сказала, что два часа назад, когда она ехала в метро. И у нее просто очень быстро все развилось. Так получилось, что она родила в метро Мария Блажко Врач

По ее словам, ребенок сразу заплакал. Она укрыла его своим хирургическим халатом, а другая очевидица дала куртку. В метро кроме Блажко оказалась бывшая акушерка по имени Наталья, которая сделала роженице массаж для профилактики кровотечений и отделения последа. Пуповину они перерезать не стали, так как под рукой не было стерильных предметов. Приехавшая на место скорая помощь увезла мать и сына в роддом. Стремительные роды: что делать Самое главное в таких случаях, по словам Блажко, сразу вызвать скорую помощь. Пока она едет, нужно расспросить женщину о самочувствии, убедиться, что она находится в сознании и дышит, обеспечить безопасность роженице и себе. Затем уложить будущую мать на пол или скамейку, подложив ей под поясницу куртку или одеяло, чтобы она не лежала на холодной поверхности.

Фото: РИА «Новости»

Собеседница 360.ru предупредила, что при стремительных родах женщину следует уложить на спину, чтобы ребенок при рождении никуда не упал и не скатился. Это естественный процесс. Если ребенок в головном предлежании, «идет хорошо, он сам сделает все», повернется как нужно. Когда покажется голова, следует руками мягко придержать ребенка. После того, как младенец выйдет полностью, предстоит оценить его состояние, положить на грудь матери и укрыть. Блажко предупредила, что перерезать пуповину в полевых условиях запрещено.

Это важный момент. Единственное, что можно сделать, это перевязать чем-то пуповину, но не пересекать. В данном случае мы уже ждали скорую. Мария Блажко Врач

Стерильность, по словам собеседницы 360.ru, очень важна. Без перчаток рискует не только пациентка, но и врач. Блажко спросила о наличии гепатита, ВИЧ и сифилиса, уже держа ребенка на руках, но все обошлось — женщина ответила отрицательно. Мать при родах в экстремальных условиях может подхватить инфекцию, заработать эндометрит. Для ребенка это тоже чревато осложнениями, ведь сразу после рождения он соприкоснется с окружающей средой. В этот момент произойдет обсеменение его организма микроорганизмами. Первая помощь при сердечном приступе Намного чаще родов в общественном транспорте случаются инсульты и инфаркты. Сердечный приступ не происходит на пустом месте, заявила Блажко. Перед ним человеку, вероятнее всего, уже диагностировали ишемическую болезнь сердца или стенокардию, поэтому он носит с собой нитроглицерин. В этом случае после его приема приступ должен пройти через пять минут. «А инфаркт миокарда как? Если человек принял нитроглицерин, через пять минут боль не прошла, она иррадинирует в правую плечевую лопатку, правую руку, то есть длительно боль сохраняется, естественно, как только человек пожаловался, нужно вызвать скорую помощь», — сказала она.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Пока врачи в пути, нужно уложить больного в устойчивое положение на бок, чтобы если он потеряет сознание, не запрокинулся язык. Блажко сообщила, что если приступ произошел в метро, нужно сообщить сотрудникам — у них есть аптечка и возможности провести сердечно-легочную реанимацию.

Если человеку плохо на улице, мы должны его окликнуть, взять за плечи и потрясти, спросить, в порядке ли он, тогда положить и оценить дыхание. Если дыхания нет, то нужно начать сердечно-легочную реанимацию Мария Блажко Врач

Последняя заключается в 30 компрессиях — надавливаниях прямыми руками со сложенными друг на друга ладонями на середину грудины на четыре-пять сантиметров вглубь частотой 100-110 нажатий в минуту — и двух вдохов. Собеседница 360.ru сообщила, что продолжать ее нужно, пока больной не задышит.