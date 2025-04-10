Сегодня 15:25 Волшебные таблетки никогда не были безопасны. Почему принимать БАДы для похудения — риск? Диетолог Круглова: в БАДах для похудения могут содержаться рецептурные препараты 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Школьница из Забайкалья долгое время комплексовала из-за фигуры и решилась на отчаянный шаг — стала принимать популярные в Сети БАДы для похудения. Теперь девочка в больнице, за ее жизнь борются врачи. Насколько безопасны биологически активные добавки для снижения веса, разбирался 360.ru.

Какие побочные эффекты есть у БАДов и почему Производители некоторых популярных БАДов для похудения могут добавлять в состав растительных капсул рецептурные препараты, не указывая информацию об этом на упаковке. Некоторые лекарственные средства имеют серьезные побочные эффекты, предупредила врач-диетолог, член Национальной ассоциация диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

«Например, сибутрамин, который действительно применяется для похудения, действуя через центральную нервную систему и регулируя чувство голода. Однако у него есть серьезные побочные эффекты», — сказала она.

Диетолог подчеркнула, что при назначении подобного препарата необходимо наблюдение врача, в том числе нужно следить за артериальным давлением и сердечным ритмом. У таких лекарств, по словам Кругловой, есть свои побочные эффекты: они могут провоцировать развитие аритмии, депрессивных эпизодов, приводить к нарушению работы головного мозга и проблемам со сном. Перед приемом любых добавок, посоветовала собеседница 360.ru, стоит обратиться к медицинскому специалисту.

Фото: РИА «Новости»

«К сожалению, БАДы для снижения веса часто могут быть просто неэффективны. С другой стороны, они все-таки имеют определенные побочные эффекты. Даже альфа-липоевая кислота, которая входит в состав многих подобных добавок, может способствовать нарушению работы пищеварительной системы и диарее. Тем более если у человека есть заболевания пищеварительного тракта, она может вывести его в острую фазу из ремиссии», — предупредила диетолог.

Какие БАДы для похудения стоит выбирать? По мнению Кругловой, наиболее безопасными вариантами для желающих принимать добавки для снижения веса будут препараты на основе пищевых волокон — псиллиума, пшеничных и ржаных отрубей. «Они несколько усиливают чувство насыщения. Но все остальные БАДы все-таки стоит использовать только после консультации специалиста», — заключила врач.