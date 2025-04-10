Школьница из Забайкалья чуть не погибла из-за таблеток для похудения

Восьмиклассница из Читы попала в больницу после того, как выпила горсть таблеток для похудения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника, 15-летнюю школьницу привезли в токсикологическое отделение с симптомами острого отравления. Перед этим она употребила много таблеток распиаренной в социальных сетях БАД. Пользователи рассказывали, что капсулы якобы помогают сбросить около пяти килограмм за месяц.

Девочка растет в благополучной семье. Папа работает адвокатом, а мама занимается домашним хозяйством. Восьмиклассница переживала из-за лишнего веса и решила воспользоваться средством. Сейчас за жизнь подростка борются врачи.

«По предварительной информации, эти препараты не зарегистрированы, их уже начали блокировать на маркетплейсах после жалоб на разные серьезные побочки», — добавили журналисты.

Ранее в московском отеле обнаружили школьниц с острым отравлением психотропами. «Московский комсомолец» добавил, что девочки 13 и 15 лет приехали в столицу из Рязанской области.