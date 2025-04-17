17 апреля 2025 15:43 Преждевременная шумиха. Уникальность нового российского препарата поставили под вопрос 0 0 0 Фото: Bernd WeiÃŸbrod/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Пока рано говорить о том, что новейший отечественный препарат от рака «Афотид» является мировым прорывом в медицине. Подробности — в материале 360.ru.

Новое российское лекарство от рака: что известно Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с 360.ru прокомментировал судебное разбирательство Минпромторга с разработчиком лекарственного препарата «Афотид» и выразил сомнения в том, что лекарство действительно является инновационным. «Если посмотреть основную формулировку препарата, то это адресная доставка группы химиопрепаратов, которые являются токсичными для опухолевых клеток, то есть на самом деле разработка является достаточно давней», — отметил эксперт.

Он допустил, что препарат создали, основываясь на опыте зарубежных стран. Черемушкин добавил, что подробная информация о лекарстве нигде не публиковалась. «Возможно, изменили немного формулу или комбинацию каких-то составляющих веществ и запатентовали как собственную разработку. Тут информации минимум, поэтому я ничего сказать не могу», — объяснил врач.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Очередная спекуляция или гениальная разработка?

По его словам, шумиха вокруг препарата является преждевременной. «Какая экспериментальная работа была проделана, невозможно сказать, потому что идут судебные дела. <… > Никто не выкладывает хотя бы экспериментальных и лабораторных каких-то вещей. Скорее, идет своеобразная спекуляция», — не исключил специалист. По его мнению, чтобы доказать обратное, разработчикам необходимо обнародовать результаты исследований, а также передать лекарство другим институтам.

Никаких данных нет, просто есть слова, что это гениальная отечественная разработка. Таких заявлений было множество. Но покажите нам тот самый препарат в ампуле, который работает, продемонстрируйте экспериментальные разработки. Евгений Черемушкин Врач-онколог, кандидат медицинских наук

Он напомнил, что выведение препарата на мировой рынок обойдется примерно в миллиард долларов. «Кто себе может такое позволить? Можно только рассказывать, как это сделать, и как все будет классно. А попробуйте реально выйти на тот рынок», — подчеркнул онколог. Дождаться результатов исследований призвал и другой эксперт — заведующий отделением лекарственного лечения № 4 НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава Алексей Румянцев. «В рецензируемых научных изданиях отсутствуют какие-либо упоминания результатов исследований, за исключением описания механизма действия применяемой технологии», — отметил он. Врач назвал появившиеся в Сети сообщения о препарате «громкими заявлениями» и рекомендовал изучить данные клинических испытаний и научных статей, когда те появятся в общем доступе. Что ответил разработчик препарата В ООО «Лина М», которая является разработчиком препарата отказались комментировать судебное разбирательство. «Это закрытая информация», — заявила представительница компании. Она добавила, что организация сейчас не будет давать прессе комментарии, потому что «пока очень рано».