В России разработали лекарство от рака, не имеющее аналогов в мире

Девятый арбитражный апелляционный суд выяснил, что в России сделали исключительное лекарство от рака — «Афотид». Это следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

«Судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания», — написано в документах.

«Афотид» уже применяют на добровольцах, безопасность препарата доказали на документах. Клинические исследования разрешили в семи клинических центрах.

Ранее Минпромторг подал иск против ООО «Лина М», занимающейся разработкой лекарства. В иске заявили о просрочке выполнения четвертого этапа исследовательских работ. За все временные простои с компании требовали взыскать более 117 миллионов рублей.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что пациенты начнут получать российскую вакцину от рака в сентябре. Лекарство будет уникальным для каждого человека.