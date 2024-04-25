Болезнь Бехтерева: симптомы и диагностика, мнение ревматолога | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 14:07 Препарат против болезни Бехтерева зарегистрировали в России. Чем опасен этот недуг Ревматолог Евдокименко объяснил особенности диагностики болезни Бехтерева РИА «Новости»

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В России зарегистрировали инновационный препарат для лечения болезни Бехтерева, которая поражает позвоночник, ограничивая подвижность человека. Врач-ревматолог Павел Евдокименко в беседе 360.ru объяснил особенности этого заболевания, его симптомы и сложности в лечении.

Несгибаемый человек

Болезнь Бехтерева — это аутоиммунное воспалительное заболевание. Оно сопровождается сильными болями в спине и поражает в первую очередь позвоночник, но иногда страдают и суставы, пояснил эксперт.

Особенность этого заболевания в том, что при болезни Бехтерева происходит сращение позвонков. Кости в позвоночнике постепенно начинают между собой срастаться. У кого-то это происходит быстрее, у кого-то — медленнее. При тяжелых формах сращение заходит настолько далеко, что у человека вообще исчезает возможность сгибаться. Павел Евдокименко

Он напомнил о таком понятии, как «бамбуковая палка» для описания состояния больного. Его использовали в самых тяжелых случаях, когда пациент терял возможность полноценно двигаться.

«Исчезает возможность наклониться, повернуть голову, повернуться в сторону. Человек ходит, как будто у него палка вставлена. Это в самых тяжелых случаях», — уточнил эксперт.

Диагностика заболевания

При диагностике болезни Бехтерева врачи, по словам Евдокименко, впадали в крайности. У одних пациентов ее долго не могли выявить, объясняя симптомы остеохондрозом или грыжей дисков.

В других случаях, наоборот, ставили диагноз после исследования на антитела, которые могли проявиться даже у здорового человека и указать лишь на предрасположенность к заболеванию. Выявить болезнь Бехтерева можно по анализу на СОЭ и C-реактивный белок.

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«Ну, болит спина, и болит. Поскольку пациентов многие теперь не смотрят, то не замечают, что подвижности почти нет, она начинает очень быстро снижаться. <…> Часто, наоборот, ставят диагноз, когда его в помине нет. По статистике из тех, кто приходит ко мне с этим диагнозом, он только у половины оказывается», — подчеркнул Евдокименко.

Методы лечения

Официально причина заболевания считалась неизвестной, отметил специалист, однако для практикующих врачей очевидно, что это аутоиммунное заболевание. И чаще всего болезнь поражала молодых мужчин.

Почему-то собственные клетки начинают атаковать позвоночник и вызывают воспаление. Почти всегда это усугубляется на фоне стресса, то есть стрессовый фактор там играет важнейшую роль. Павел Евдокименко

Эффективных методов лечения, по словам специалиста, почти нет. Раньше болезнь Бехтерева лечили сульфасалазином и применяли метотрексат, предназначенный для химиотерапии. Теперь, по его словам, назначают достаточно тяжелые, дорогие и относительно эффективные генно-инженерные препараты.

«Основное лечение здесь в том, чтобы не дать позвоночнику закостенеть, очень активно делать силовую гимнастику для спины. Если тщательно заниматься, не пропускать ни одного дня, тогда есть шанс, что болезнь остановится. Не у всех, но у многих она останавливается при таких активных занятиях», — заключил он.

Новое лекарство от болезни Бехтерева зарегистрировал Минздрав России. Его разработкой занимались специалисты трех исследовательских учреждений.