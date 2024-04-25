Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат против болезни Бехтерева | 360°

Здоровье 25 апреля 2024, 08:46 Минздрав России зарегистрировал первый в мире препарат против болезни Бехтерева Unsplash

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Российский Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, сообщило РИА «Новости». По итогам результатов клинических испытаний лекарство показало высокий профиль эффективности и безопасности.

Разработкой препарата занимались ученые РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с BIOCAD.

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ВОЗ присвоила препарату международное непатентованное наименование сенипрутуг. Под этим названием информация о препарате будет распространяться среди медицинских и фармработников в любой точке мира.

При болезни Бехтерева антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Скованность и боль в позвоночнике могут привести к ограничениям в подвижности.

Российский инновационный препарат дает возможность уничтожать патологические Т-лимфоциты, которые атакующие собственные клетки организма.

По словам одного из разработчиков препарата, ректора РНИМУ Н. И. Пирогова Сергея Лукьянова, это лекарство помогает полностью остановить заболевание. Плюс у препарата нет иммуносупрессии и эффекта привыкания.

Начать его промышленного производство компания-производитель сможет после процедуры регистрации.