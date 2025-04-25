Правила подготовки к сезону шашлыков. Почему так важно оказать помощь печени

Совсем скоро мы отправимся на майские праздники, которые обычно идут в комплексе с дружескими посиделками. А это означает повышенную нагрузку на печень. Она почти никогда не подаёт сигналов, что ей плохо, — в печени нет нервных окончаний, поэтому даже при серьёзных нарушениях мы часто не ощущаем никаких специфических симптомов. Традиционно Всемирный день здоровья печени отмечают 19 апреля, но специалисты уверены: помнить о ней нужно не только один день в году.

«Неалкогольная жировая болезнь печени, гепатоз — распространенная проблема среди россиян. Вообще проблемы с печенью — общая проблема, а не только неблагополучных слоев общества, как многие привыкли думать. Если есть факторы риска, она развивается намного чаще. Среди них — повышенный холестерин, сидячий образ жизни, ожирение и гипертония», — предостерегает доктор медицинских наук, профессор Игорь Геннадьевич Никитин.

Почему так важно оказать печени помощь

Печень выполняет колоссальный объём важнейшей работы: обезвреживает токсины, аллергены и другие вредные вещества, отвечает за обмен жиров, синтез холестерина, липидов и фосфолипидов (необходимых для построения клеток и восстановления тканей), вырабатывает желчь для пищеварения, накапливает витамины A, D и B12 и участвует в обмене гормонов.

Но вместо того чтобы помочь печени справляться с такой нагрузкой, мы часто лишь мешаем ей. Стрессы, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, длительный приём лекарств и малоподвижный образ жизни создают тяжёлые условия, с которыми печень рано или поздно может не справиться.

Если печень перестает работать так, как задумано природой, весь организм начинает страдать: например, если она перестает справляться с очистительной функцией, то в кровь попадают токсины и появляется слабость, а если попадают желчные кислоты, начинается зуд кожных покровов. При увеличении уровня билирубина появляется желтушность кожи и слизистых, а нарушение в синтезе белка приводит к возникновению отеков. Из-за уменьшения количества факторов свертывания повышается кровоточивость, и любая рана становится потенциально опасной.