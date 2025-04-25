Правила подготовки к сезону шашлыков. Почему так важно оказать помощь печени
Совсем скоро мы отправимся на майские праздники, которые обычно идут в комплексе с дружескими посиделками. А это означает повышенную нагрузку на печень. Она почти никогда не подаёт сигналов, что ей плохо, — в печени нет нервных окончаний, поэтому даже при серьёзных нарушениях мы часто не ощущаем никаких специфических симптомов. Традиционно Всемирный день здоровья печени отмечают 19 апреля, но специалисты уверены: помнить о ней нужно не только один день в году.
«Неалкогольная жировая болезнь печени, гепатоз — распространенная проблема среди россиян. Вообще проблемы с печенью — общая проблема, а не только неблагополучных слоев общества, как многие привыкли думать. Если есть факторы риска, она развивается намного чаще. Среди них — повышенный холестерин, сидячий образ жизни, ожирение и гипертония», — предостерегает доктор медицинских наук, профессор Игорь Геннадьевич Никитин.
Почему так важно оказать печени помощь
Печень выполняет колоссальный объём важнейшей работы: обезвреживает токсины, аллергены и другие вредные вещества, отвечает за обмен жиров, синтез холестерина, липидов и фосфолипидов (необходимых для построения клеток и восстановления тканей), вырабатывает желчь для пищеварения, накапливает витамины A, D и B12 и участвует в обмене гормонов.
Но вместо того чтобы помочь печени справляться с такой нагрузкой, мы часто лишь мешаем ей. Стрессы, неправильное питание, злоупотребление алкоголем, длительный приём лекарств и малоподвижный образ жизни создают тяжёлые условия, с которыми печень рано или поздно может не справиться.
Если печень перестает работать так, как задумано природой, весь организм начинает страдать: например, если она перестает справляться с очистительной функцией, то в кровь попадают токсины и появляется слабость, а если попадают желчные кислоты, начинается зуд кожных покровов. При увеличении уровня билирубина появляется желтушность кожи и слизистых, а нарушение в синтезе белка приводит к возникновению отеков. Из-за уменьшения количества факторов свертывания повышается кровоточивость, и любая рана становится потенциально опасной.
Как помочь
Отказаться от вредных удовольствий полностью сложно, но проявить ответственность — просто и необходимо. Профессор Никитин рассказывает о главных правилах:
- Сократите прием жирной пищи, ешьте больше круп, овощей и фруктов — летом это особенно легко. Если не можете отказаться от мяса в ежедневном рационе, то выбирайте курицу или индейку. Красное мясо — говядину — не чаще одного-четырех раз в месяц.
- Соблюдайте интервалы между приёмами пищи, не переедайте. Старайтесь поддерживать баланс белков, жиров и углеводов.
- Уделяйте внимание физической активности: хотя бы 30 минут ходьбы в день или любые подвижные занятия.
- Следите за сном: засыпайте до полуночи, спите не менее семи часов в сутки.
- При отклонениях в анализах (по крови или УЗИ) обратитесь к врачу.
Гепатопротекторы: защита и профилактика
Гепатопротекторы — лекарственные средства для защиты и поддержки печени.
«Среди гепатопротекторов существуют комбинированные препараты, например „Фосфоглив“ с двойным составом. Он содержит глицирризиновую кислоту и эссенциальные фосфолипиды, которые способствуют восстановлению клеток печени, имеет противовоспалительное и антифибротическое действие», — рассказывает Игорь Геннадьевич.
Помните, что забота о печени — это не разовая акция, а ежедневная привычка. Даже небольшие изменения в образе жизни могут значительно снизить нагрузку на этот жизненно важный орган и сохранить его здоровье на долгие годы. Начните сегодня — и ваша печень скажет вам спасибо.