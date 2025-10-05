Полчища мраморных клопов атаковали Краснодарский край

В Краснодарском крае жители столкнулись с нашествием мраморных клопов — насекомые заползают в дома, квартиры и даже автомобили. Массовое распространение вредителей зафиксировали от Анапы и Сочи до Северского и Апшеронского районов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Местные жители пытаются бороться с клопами подручными средствами — пылесосят их, устанавливают москитные сетки, натирают подоконники эфирными маслами. По словам очевидцев, такие меры помогают ненадолго.

Мраморных клопов также называют «жуки-вонючки» из-за неприятного запаха, который они выделяют при опасности. Эти выделения могут вызвать аллергию у людей. Специалисты объясняют активность насекомых началом осени — в это время они ищут теплые места, чтобы пережить зиму.

