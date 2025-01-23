После ЧП на Камчатке россиянам напомнили об опасностях гепатитов В и С
Врач Вознесенский: гепатит C даже в остром периоде часто протекает без симптомов
Последствиями хронических гепатитов B и C могут стать цирроз или рак печени. В таких случаях пациентам может потребоваться пересадка органа, заявил 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.
Гепатиты могут привести к циррозу и раку печени
Специалист прокомментировал сообщения о заражении гепатитами онкобольных пациентов на Камчатке и уточнил, что для людей с раком подобные болезни становятся еще более опасными, так как у них снижен иммунитет.
Кроме того, вирусные гепатиты B и C могут становиться хроническими и вызывать тяжелые последствия, вплоть до летального исхода.
«Если гепатит B, то он становится хроническим в 5% случаев. Если гепатит C, то он может становиться хроническим до 80%. Если развился хронический гепатит, то существует ненулевая, двузначная, вероятность развития таких неблагоприятных исходов заболевания как цирроз печени и рак печени», — объяснил собеседник 360.ru.
При декомпенсированном циррозе и раке печени здоровье настолько ухудшается, что требуется такой радикальный способ лечения как трансплантация органа.
«Выживание таких больных без этой процедуры крайне маловероятно. Если речь идет про больных с сопутствующим онкологическим заболеванием, то вероятность таких неблагоприятных исходов, естественно, повышается», — подчеркнул врач.
Как лечить
Инфекционист предупредил, что гепатит C с вероятностью более 90% можно вылечить с помощью препаратов. Принимать такие лекарства больному придется на протяжении трех месяцев. С гепатитом B ситуация обстоит иначе.
«Если речь идет про вирусный гепатит B хронический, то тут ситуация несколько хуже: препараты есть, но они не гарантируют полного излечения большей части пациентов. Иногда речь заходит о том, что противовирусные препараты нужно пить длительно и очень длительно», — рассказал Вознесенский.
Он также подробно описал симптоматику заражения.
«Вирусный гепатит C часто протекает в остром периоде малосимптомно или даже бессимптомно. Это заболевание чаще всего выявляется при лабораторном обследовании», — отметил врач.
По его словам, при гепатите B обычно фиксируются различные поражения печени.
Обе болезни передаются контактным механизмом: через переливание крови, употребление инъекционных наркотиков и половым путем. Также ребенок может уже родиться с гепатитом из-за больной матери, уточнил врач.