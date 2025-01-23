После ЧП на Камчатке россиянам напомнили об опасностях гепатитов В и С

Врач Вознесенский: гепатит C даже в остром периоде часто протекает без симптомов

Последствиями хронических гепатитов B и C могут стать цирроз или рак печени. В таких случаях пациентам может потребоваться пересадка органа, заявил 360.ru врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

Гепатиты могут привести к циррозу и раку печени

Специалист прокомментировал сообщения о заражении гепатитами онкобольных пациентов на Камчатке и уточнил, что для людей с раком подобные болезни становятся еще более опасными, так как у них снижен иммунитет.

Кроме того, вирусные гепатиты B и C могут становиться хроническими и вызывать тяжелые последствия, вплоть до летального исхода.

«Если гепатит B, то он становится хроническим в 5% случаев. Если гепатит C, то он может становиться хроническим до 80%. Если развился хронический гепатит, то существует ненулевая, двузначная, вероятность развития таких неблагоприятных исходов заболевания как цирроз печени и рак печени», — объяснил собеседник 360.ru.

При декомпенсированном циррозе и раке печени здоровье настолько ухудшается, что требуется такой радикальный способ лечения как трансплантация органа.

«Выживание таких больных без этой процедуры крайне маловероятно. Если речь идет про больных с сопутствующим онкологическим заболеванием, то вероятность таких неблагоприятных исходов, естественно, повышается», — подчеркнул врач.