Сегодня 10:34 «Поджелудочная не любит анархию». Что такое дубайский шоколад по-русски и чем он опасен Гастроэнтеролог Дианова: русской версией дубайского шоколада можно отравиться 0 0 0 Фото: Freepik Здоровье

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В интернете появился новый модный тренд — кондитеры создали «русскую» версию дубайского шоколада, добавив в него икру, креветки, рыбу и даже мясо оленя. Оригинальное лакомство стало ответом на сладости из ОАЭ. Насколько новая шоколадная закуска опасна для желудка, разобрался 360.ru.

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет? Свой вариант дубайского шоколада с русским вкусом предлагают кондитеры из Сибири и с Камчатки. В их ассортименте можно найти шоколад с настоящей икрой, диким лососем и даже крабом. Однако некоторые производители идут на уловки, используя имитацию икры из виноградного сока и агар-агара, отметил Telegram-канал Shot. Тренд на «русский шоколад» настолько захватил социальные сети, что кондитеры не останавливаются на достигнутом и создают все более оригинальные сочетания. Одна из последних новинок — шоколад с оливье.

Фото: Freepik

«Не в том месте подумали о русском патриотизме»

Зачем шоколад смешивать с той же икрой — не очень понятно. Врач-гастроэнтеролог, диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с 360.ru напомнила, что при поедании такого лакомства повышается риск отравления, ведь начинка скоропортящаяся. «Я вижу, как гастроэнтеролог, не как диетолог, сплошные риски. <…> Этот шоколад небезопасен, я бы его так оценила. Неважно, какая там питательная ценность. <…> Икра — жидкий продукт, мясо — скоропортящийся, креветки тоже. То есть срок реализации такого шоколада, получается, пару часов? Какой смысл в этом?» — подчеркнула она. Чрезмерное добавление консервантов для сохранения срока годности такого шоколада тоже не самая здоровая история. Диетолог отметила, что шоколад с оливье — вообще больше похоже на новогодний хайп. Ведь сам шоколад — всесезонный продукт, его едят даже летом. «Не в том месте подумали вот о русском патриотизме. Патриотизм заключается в том, чтобы производить самим качественный шоколад с меньшим количеством сахара, со своими ягодами. В моем понимании шоколад с клюквой, с высушенной смородиной, с вишней — вот русский шоколад», — сказала Дианова.

Фото: Freepik

Поберегите свою поджелудочную

По словам врача-гастроэнтеролога, добавление икры, креветок и прочих белковых продуктов приводит к повышению калорийности шоколада. «Да, скажем так, питательная ценность такого продукта возрастает, но разве кто-то остановится на одной маленькой порции», — порассуждала она. Собеседница 360.ru добавила, что пока не понимает, насколько шоколад с такой начинкой вообще может быть вкусным. Сочетание продуктов, по ее мнению, довольно странное. «Выглядит это так, как будто есть желание попасть ко мне на прием после Нового года для спасения поджелудочной железы. Дело в том, что она не очень любит анархию, когда нет конкретики, нет четкости. Застолье, в принципе, это такая история про беспорядочное питание, изобилие всего», — напомнила доктор. Дианова привела для сравнения жителей Японии — у них действительно много разнообразной пищи, но порции при этом очень маленькие. То есть люди не переедают и выходят из-за стола полусытыми. «Нам это не грозит в силу широты души, плюс употребление алкоголя, который сразу снимает трезвость суждения и провоцирует переедание», — добавила она. По ее мнению, пусть лучше на столе креветки, икра и краб будут в качестве белков с какими-то другими основными компонентами — по правилу тарелки. А просто шоколад или шоколадная конфета могут быть завершающей сладкой точкой. Сам дубайский шоколад, в состав которого входят фисташковая паста и жареное тесто, перенасыщен жирами и углеводами. Ранее диетолог Марият Мухина рассказала, что такое лакомство может привести к расстройству пищеварения и травмировать зубную эмаль.