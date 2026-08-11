11 августа 2026 23:25 Умирает каждый пятый: кого точно убьет «плотоядная бактерия» и где можно заразиться Профессор Припутневич перечислила группы риска заражения «плотоядной бактерией» Фото: IMAGO/Westlight / www.globallookpress.com Эксклюзив

Здоровье

Здоровье

США

Отдых

Здравоохранение

Отпуск

Врачи

Европа

В США любителей пляжного отдыха призвали соблюдать осторожность из-за резкого роста случаев заражения «плотоядной бактерией» Vibrio vulnificus. Чем она так опасна, где встречается и может ли испортить отпуск россиянам — в материале 360.ru.

Рекомендации по мерам предосторожности выпустили власти Луизианы, сообщила газета The Washington Post. По данным органов здравоохранения штата, в 2026 году девять человек заразились и пятеро умерли после контакта с теплой морской водой, где естественным образом обитают бактерии Vibrio vulnificus. За последнее десятилетие в Луизиане в среднем регистрировали семь случаев заражения и один летальный исход в год.

Фото: IMAGO/Sascha Steinach / www.globallookpress.com

Что такое «плотоядная бактерия» Главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава России, член-корреспондент РАН и профессор Татьяна Припутневич пояснила, что Vibrio vulnificus — бактерия рода Vibrio. Это естественный компонент микробиоты морских и солоноватых прибрежных вод, особенно хорошо размножающийся при повышении температуры воды.

Моллюски-фильтраторы, прежде всего устрицы, способны концентрировать Vibrio vulnificus в тканях. Может вызывать быстро прогрессирующую инфекцию мягких тканей, включая некротизирующий фасциит и сепсис.

Припутневич подчеркнула, что плотоядной бактерию окрестили в СМИ из-за способности чрезвычайно быстро прогрессировать с разрушением тканей и развитием тяжелой инфекции.

Фото: РИА «Новости»

Насколько Vibrio vulnificus опасна для человека Недооценивать опасность «плотоядной бактерии» нельзя, но сама по себе инфекция довольно редкая. Главной ее особенностью профессор назвала не высокую вероятность заражения при обычном контакте с морем, а исключительно тяжелое и быстрое течение у части заболевших. «Центр по контролю заболеваний указывает, что примерно один из пяти пациентов с инфекцией Vibrio vulnificus умирает, причем в тяжелых случаях смерть может наступить уже через 1–2 суток после начала заболевания. Некоторым пациентам требуется интенсивная терапия, хирургическое удаление пораженных тканей или ампутация конечности», — обратила внимание собеседница 360.ru. Если бактерия попадает в рану, есть вероятность развития быстро прогрессирующей инфекции кожи и мягких тканей, вплоть до некротизирующего фасциита. А оказавшись в кровотоке, Vibrio vulnificus приводит к сепсису с гипотензией, геморрагическими буллами, полиорганной недостаточностью и септическим шоком.

Интересно В опубликованных исследованиях летальность при сепсисе/септическом шоке составляла 26–71%, хотя эти показатели относятся к тяжелым клиническим группам, а не ко всем инфицированным.

Некротизирующий фасциит при инфекции Vibrio vulnificus способен развиваться исключительно быстро — иногда в течение первых 24 часов после появления симптомов.

Фото: РИА «Новости»

Кожные изменения, начавшись с боли, отека и покраснения, буквально за считаные часы переходят в стадию образования кровянистых волдырей, а затем — к омертвению (некрозу) глубоких тканей, фасций и мышц.

Основные последствия — обширный некроз тканей, необходимость срочного хирургического удаления пораженных тканей, ампутация конечности, сепсис, полиорганная недостаточность и смерть.

Кто в группе риска В группе повышенного риска тяжелого течения инфекции Vibrio vulnificus находятся: лица с хроническими заболеваниями печени, особенно циррозом;

пациенты с иммунодефицитными состояниями;

лица с гемохроматозом и перегрузкой организма железом;

пациенты с сахарным диабетом;

лица с хроническими заболеваниями почек и другими тяжелыми хроническими заболеваниями;

пожилые люди, особенно мужчины;

лица с открытыми ранами, контактирующие с теплой морской или солоноватой водой;

люди, употребляющие сырые или недостаточно термически обработанные устрицы и другие морепродукты. Припутневич предупредила, что особенно выражен риск при заболеваниях печени: у таких пациентов из-за «плотоядной бактерии» инфекция часто переходит в сепсис и протекает в максимально тяжелой, стремительной форме.

Фото: РИА «Новости»

Как можно заразиться Vibrio vulnificus Заражение «плотоядной бактерией», пояснила врач, происходит преимущественно двумя путями. Во-первых, через поврежденную кожу — при попадании морской или солоноватой воды в рану, порез или ссадину. Риск заразиться есть и при употреблении сырых или недостаточно термически обработанных морепродуктов, прежде всего устриц. От человека к человеку инфекция не передается. Обитает Vibrio vulnificus не только в США. Припутневич обратила внимание, что в Европе основные зоны риска — это Балтийское и Черное моря, отдельные районы Северного и эстуарии (место, где река встречается с морем).

В жаркие периоды география расширяется. Летом 2026 года ECDC фиксировал благоприятные условия для Vibrio даже в ряде североевропейских районов. Ранее зоны повышенной пригодности для роста вибрионов отмечались и у побережья Калининградской области.