15 августа 2024 00:33 Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения Врач-офтальмолог Шилова: из-за контактных линз можно лишиться зрения за сутки 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Попавшая под контактную линзу капля воды оставила жительницу американского штата Техас слепой на один глаз. В жидкости оказалась опасная одноклеточная акантамеба, которая поразила роговицу и привела к серьезному воспалению — кератиту. Врач-офтальмолог и доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с 360.ru рассказала об опасности контактных линз для зрения и способах избежать последствий.

Привлекательное для возбудителей место

Любая контактная линза на поверхности глаза — это инородное тело, которое находится на поверхности роговицы — наружной оболочки с защитным слоем, которая обеспечивает прозрачность и пропускает внутрь глаза свет. «Несмотря на то, что между линзой и роговицей есть тонкий слой, эта часть органа зрения все равно страдает: нет достаточного уровня омывания, поступает меньше питательных веществ и кислорода. Есть такое понятие, как гипоксия роговицы, которая возникает при длительном ношении линз», — рассказала врач-офтальмолог. Собеседница добавила, что если к гипоксии присоединится микробный фактор или попадет любой возбудитель, то глаз воспалится. Для микроорганизмов расстояние между роговицей и линзой удобно для размножения: тепло, влажно и большое количество питательных веществ.

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Шилова отметила, что речь в данном случае идет не только про обитающую в воде акантамебу, которая поразила глаз американки, есть также бактерии, вирусы и грибки, способные стать источником кератита, то есть воспаления роговицы, который может закончится потерей зрения.

Акантамебный кератит очень типичен для контактных линз. При этом воспаление может развиваться очень быстро. Иногда достаточно одних суток, чтобы человек потерял глаз. Татьяна Шилова Врач-офтальмолог и доктор медицинских наук

Она подчеркнула, что медики часто встречаются с такими случаями и быстро определяют, какой именно возбудитель поразил роговицу и насколько глубоко. «Главная опасность заключается в том, что инфекция через роговицу просачивается внутрь глаза, нарушая его герметичность, и вызывает воспаление внутри. При этом распространение происходит очень быстро и локализовать его невозможно», — добавила Татьяна Шилова.

Первые признаки кератита

Врач-офтальмолог посоветовала отказаться от контактных линз, если после сна человек чувствует, что в глазу есть инородное тело, белок сильно покраснел, зрение затуманилось и появилась светобоязнь — это первые и главные признаки воспаления, с которыми лучше всего обратиться в больницу.

Самое опасное — надевать контактную линзу поверх красного глаза. Это приведет к тому, что воспаление усугубиться еще сильнее и быстрее. Тогда врачам придется в срочном порядке заниматься пересадкой роговицы, взятой от трупа. Татьяна Шилова Врач-офтальмолог и доктор медицинских наук

Собеседница добавила, что всем своим пациентам, которые по каким-то причинам не готовы отказываться от ношения линз, советует четко следовать правилам их использования и в каждом случае, когда со зрением что-то происходит, незамедлительно обращаться к офтальмологу.

Как носить линзы без проблем для глаз?

Шилова отметила, что контактные линзы не должны быть единственным способом коррекции зрения. С собой всегда необходимо носить очки. Они помогут на случай того же дождя, потому что контакт с водой представляет большую опасность.

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«Никаких контактных линз в бане и сауне. Потому что возбудитель может находиться в паре», — добавила эксперт. Врач подчеркнула, что нужно неукоснительно соблюдать все правила ношения контактных линз: своевременно менять раствор и следить за сроком годности. «Если линзы рассчитаны на две недели, то их нельзя носить месяц», — пояснила она. Также она не рекомендовала ложиться спать без снятия контактных линз. Закрытые глаза не дают воздуху циркулировать, в это время не идет выработки слезной жидкости для омывания поверхности линзы и роговицы. В таких условиях попавший в глаз возбудитель активизируется.

Лучше всего пройти офтальмологическое обследование, чтобы понять насколько вы хороший кандидат для хирургической коррекции зрения. Узнать, какие способы показаны для операции. Возможно, это будет хороший вариант на будущее. Татьяна Шилова Врач-офтальмолог и доктор медицинских наук

Она пояснила, что сегодня хирургическая офтальмология предлагает различные способы исправления зрения включая лазерную коррекцию. Современные методики позволяют проводить такие манипуляции за несколько секунд. После этого человек может видеть самостоятельно без очков и контактных линз и риска получить инфекционное заболевание.