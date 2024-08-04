Беременная американка ослепла после принятия душа в линзах

Daily Mail: жительница Техаса приняла душ в линзах и ослепла на один глаз

Беременная жительница Техаса ослепла на один глаз после того, как приняла душ в линзах. Как сообщила газета Daily Mail , врачи диагностировали ей акантамебный кератит.

Девушка всегда тщательно заботилась о своих глазах. Она носила контактные линзы с 12 лет, всегда снимала их на ночь, тщательно чистила и регулярно меняла контейнеры для хранения, следя за стерильностью.

Но она и не подозревала, что принятие душа в контактных линзах может навредить. После очередных водных процедур девушка почувствовала раздражение в правом глазу. Затем состояние резко ухудшилось: глаз оказался очень чувствительным к свету, а боль стала мучительной.

«Из-за тяжести заболевания пришлось провести стимуляцию родов на 27-й неделе», — поделилась она.

Акантамебный кератит — редкое заболевание, при котором амебы Acanthamoeba проникают в роговицу. Паразит является одноклеточным организмом, который встречается в озерах, океанах, водопроводной воде, почве и воздухе. Ежегодно акантамебным кератитом заболевают 1500 американцев. Примерно 90% случаев приходится на людей, которые носят контактные линзы.

Подобная история произошла год назад. Жительница Великобритании Шерин-Фэй Гриффин ослепла на один глаз после посещения общественного бассейна.