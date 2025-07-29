Сегодня 18:43 Одержимость глюкозой: как создатели трекеров озолотились на тревожных ненавистниках сахара 0 0 0 Фото: Abbott Laboratories Здоровье

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Аппараты непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) стали трендом среди западных пользователей социальных сетей. Их продвигают не страдающие диабетом спортсмены и инфлюенсеры, заявляя, что устройства помогают им улучшать энергию и следить за метаболизмом. Откуда пошел этот тренд и почему он может оказаться опасней, чем реальная болезнь, узнал 360.ru.

Как глюкометры стали трендом

Выпуск безрецептурных аппаратов непрерывного мониторинга глюкозы в прошлом году запустила компания Abbott Laboratories. В пресс-службе организации рассказали, что одна из их моделей предназначена для людей, не страдающих диабетом, но которые намерены контролировать свой метаболизм.

В заявлении компании говорилось, что стабильный уровень глюкозы помогает сохранять энергию, хорошее настроение и здоровый сон. Заявлениям компании поверили многие.

Интересно Принимавший участие в Олимпийских играх в Париже марафонец из Нидерландов Абди Нагие отмечал, что постоянно носит CGM, чтобы следить за уровнем энергии. А британские и американские инфлюенсеры записали большое количество роликов о том, как аппараты помогли им изменить рацион питания, постоянно отслеживая уровень глюкозы. Принимавший участие в Олимпийских играх в Париже марафонец из Нидерландов Абди Нагие отмечал, что постоянно носит CGM, чтобы следить за уровнем энергии. А британские и американские инфлюенсеры записали большое количество роликов о том, как аппараты помогли им изменить рацион питания, постоянно отслеживая уровень глюкозы.

Врачи-эндокринологи при этом объясняли, что это далеко не главный показатель уровня здоровья и на него не нужно ориентироваться, если у человека нет диабета. Например, от сладкого фрукта уровень глюкозы в организме повысится, но для здорового человека угрозы в этом нет. Вместо того чтобы сосредоточиться на реальном улучшении своего здоровья через спорт и полноценную диету, многие пользователи концентрируются на бесполезных показателях трекеров, ошибочно реагируя на сигналы повышения уровня глюкозы. По мнению медиков, задача разработчиков любых технологий — это решение проблемы, но случае с CGM все усилия создателей направлены на то, чтобы найти покупателей для своего изобретения и убедить их, что оно им необходимо.

Как часто надо проверять кровь на сахар

Фото: РИА «Новости»

Здоровому человеку проверять кровь на сахар достаточно раз в полгода, делать это необходимо в лаборатории больницы, а не при помощи глюкометра, рассказала 360.ru врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева. Она пояснила, что из-за чрезмерного потребления углеводов у человека может развиться преддиабетное состояние, и, чтобы оно не переросло в настоящую болезнь, лучше проверить кровь. «Здоровому человеку глюкометр не нужен. Ему достаточно сходить один раз сдать кровь утром натощак. Если ваш сахар не повышен, то диабета у вас нет, но может развиться преддиабетное состояние. Поэтому нужно последить за инсулинорезистентностью», — заявила Скорогудаева. Если специалист выявит у пациента плохую реакцию клеток на инсулин и его повышенное количество, то попросит изменить диету и пропишет необходимые препараты, чтобы не дать болезни развиться. «Каждый день измерять ничего не надо. Если вы едите углеводы и сахар повышается, это не патология», — подытожила Скорогудаева.

Зачем здоровые люди придумывают себе болезни

Фото: Abbott Laboratories

Постоянный мониторинг здоровья при помощи подобных трекеров создает иллюзию контроля над непредсказуемостью жизни и телом. У человека формируется убеждение, что он может предотвратить болезнь при первых симптомах, что только усиливает его тревогу, рассказала психолог, гипнотерапевт и эксперт работы с подсознанием Анастасия Валуева.

Она подчеркнула, что в условиях нестабильности мира попытка найти контроль стала важной для многих. Кроме того, поиски мнимого заболевания или самоустановленный псевдодиагноз дают человеку возможность причислить себя к группе реально болеющих людей, чтобы получить поддержку.

Болезнь или ее поиски — мощный способ получить внимание, заботу и сочувствие, которых человеку не хватает. Это может быть и бессознательной стратегией, идущей из детства, когда ребенок понимал, что родители выражали ему больше любви, когда он чувствовал себя плохо. Анастасия Валуева

Психолог добавила, что также это может быть проявлением киберхандрии, когда человек читает в интернете информацию о симптомах различных заболеваний и быстро находит их у себя. «Этот тренд вызывает тревогу и у медиков, и у психологов, так как приводит к реальным проблемам, ненужному лечению, росту тревожных расстройств и отвлечению ресурсов от тех, кто действительно болен», — уточнила специалист. По ее словам, занимающиеся у себя поисками симптомов бессознательно подталкивают организм к созданию реальных болезней.

Жизнь без одержимости

Фото: Abbott Laboratories

Мнением о том, что использование аппаратов для отслеживания уровня глюкозы вызвано поиском контроля в условиях мировой нестабильности, поделилась клинический психолог, гештальт-терапевт Валерия Амелина-Прилепская. Она подчеркнула, что когда человек не имеет возможности влиять на экономику или политику, то измерение уровня сахара в крови становится для него точкой контроля. Но у этого решения есть опасные последствия. «Парадокс заключается в том, что чем больше измеряешь, тем выше тревожность, а любые колебания воспринимаются как угроза», — заметила эксперт в беседе с 360.ru. При этом некоторые используют ухудшение своего состояния, чтобы получить дополнительное внимание, сообщая о нем в социальных сетях, собирая лайки и комментарии со словами поддержки, что формирует новую зависимость. «Если хочется постоянно контролировать состояние своего организма, то это повод пойти к психологу, а не за покупкой нового гаджета. Но, к сожалению, тревожность и неопределенность стали нормой, а некоторые люди так и не научились получать внимание иначе, чем через собственные страдания», — добавила Амелина-Прилепская. Настоящая забота о себе, продолжила специалист, это не контроль за цифрами и не поиск болезней, а жизнь без одержимости. Но если возникают какие-то сомнения, то лучше пройти осмотр у врача. Если же тревога никуда не ушла, то проблема, по ее мнению, находится не в теле, а в голове.