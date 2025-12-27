Новый год и минус печень? Как не превратить праздник в марафон похмелья

Новогодние праздники — настоящая проверка на прочность не только ЖКТ, но и печени. Особенно если учесть, что праздничный марафон длится не одну ночь, а несколько дней подряд. У многих после боя курантов встает вопрос о том, как восстановиться. Можно ли минимизировать удар от алкоголя, сохранить хорошее самочувствие утром 1 января и безболезненно вернуться в рабочий ритм, выяснил 360.ru.

Как подготовиться к новогодним праздникам Подготовить организм к алкоголю заранее нельзя, рассказала 360.ru врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова. По ее словам, популярные витамины группы B и C не создают защитный барьер. «Часто спрашивают про ферменты перед застольем. Разберем по факту: печень расщепляет алкоголь двумя из них — алкогольдегидрогеназой и альдегиддегидрогеназой. Их активность генетически запрограммирована, „подготовить“ или „ускорить“ добавками заранее невозможно», — указала врач. Пищеварительные ферменты, такие как «Мезим» или «Креон», помогают справиться с тяжелой жирной едой на столе, но на метаболизм алкоголя никак не влияют. Печень способна перерабатывать около 7-10 граммов чистого этанола в час. Тем не менее употребление алкоголя — это метаболический стресс, волшебных таблеток от которого нет. Лучшая защита — это умеренность и осознанность, подчеркнула Петрова.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Коллегу поддержал нарколог Алексей Казанцев. «Чтобы не было похмелья, нужно либо не употреблять алкоголь, либо минимизировать его дозу», — подчеркнул 360.ru эксперт. Янтарная и лимонная кислота помогают, но у них есть противопоказания. Они могут вызвать гастрит, язвенную болезнь желудка. Потому любую кислоту желательно принимать после еды. Чтобы она сработала, нужна умеренность. В противном случае никакие таблетки не помогут. Как правильно пить, чтобы на следующий день не наступило похмелье Новогоднее застолье — это не только шампанское и напитки покрепче, но и многочисленные блюда, в том числе салаты с майонезом. Жирная пища немного замедлит всасывание алкоголя, однако не защитит от него организм полностью, отметила Петрова. «Лучше работает белок: яйца, греческий йогурт, нежирное мясо перед застольем. Следует избегать пустых углеводов (выпечки или сладостей), которые усилят скачки глюкозы. Печень защищают антиоксиданты из овощей (особенно крестоцветных) или авокадо. После застолья необходимы легкий белок и клетчатка. И никакой тяжелой пищи», — рассказала терапевт о грамотной стратегии в новогоднюю ночь.

Фото: РИА «Новости»

Еще одним обязательным элементом застолья должна стать вода. Казанцев напомнил, что алкоголь обезвоживает организм, вымывая минералы и соли, что и приводит на утро к сухости во рту и другим симптомам похмелья. «После вымывания жидкости, микроэлементов и витаминов их необходимо восполнить», — отметил врач. Петрова пояснила: на каждый бокал шампанского должен приходиться один стакан жидкости. Лучше не использовать газировку или сладкие соки, так как они тоже вызывают скачки глюкозы.

Напитки, которые содержат большое количество сахара, ускорят опьянение, вызовут на следующий день головную боль, а у некоторых — амнезию. К ним относится не только газировка, но и различные ликеры, крепленые вина. Алексей Казанцев

Зато травяные чаи из ромашки или мяты успокоят раздраженный ЖКТ. «Однако они не создадут запаса жидкости накануне. Электролиты (магний и калий) важнее объема: в их восполнении помогут кокосовая вода или минералка с лимоном, став эффективнее литров обычной жидкости», — рассказал Петрова.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Сколько безопасно выпить в новогоднюю ночь Безопасной нормы потребления спиртного не существует, указал Казанцев. «Ранее таковые были, но минимальные: четыре стопки крепкого алкоголя по 30 миллилитров для мужчин за вечер и две — для женщин. Если говорить о пиве, то четыре банки по 0,33 литра для мужчин и две — для женщин, о вине — неполный бокал, 130-150 миллилитров», — подчеркнул эксперт. Если превышать эти дозы, то на следующий день похмелья не избежать. Что делать утром, если похмелье все же настигло Побыстрее прийти в себя после алкомарафона помогут утренний контрастный душ и прогулка на свежем воздухе, отметил нарколог. «Организму понадобится жидкость в разных ее разновидностях, витамины группы В, калий, магний. Если болит голова, на помощь придут спазмолитики или обезболивающие», — уточнил нарколог.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

Завтрак должен быть легким. «Это могут быть яйца, банан, овсянка. Печень восстановится сама, но ей нужны аминокислоты (белок) и витамины группы B. Пробиотики (кефир, йогурт) помогут ЖКТ после жирной пищи. В тяжелых случаях надо обратиться к врачу — для инфузионной терапии», — отметила Петрова. После похмелья не следует интенсивно тренироваться или идти в сауну. Организм, который и так сильно пострадал от обезвоживания, потеряет еще больше жидкости. Кроме того, это серьезная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Потому сначала надо восполнить баланс воды, а затем — тренироваться и расслабляться в бане. Как безопасно прийти в себя к началу рабочей недели В погоне за быстрым восстановлением после январских праздников люди часто принимают различные средства для детокса. Однако они — обычная маркетинговая фикция, убеждена терапевт. Печень способна очиститься сама и без вспомогательных препаратов. «Нужно три-пять дней здорового режима: убрать алкоголь полностью, наладить питьевой режим, вернуться к регулярному питанию без голодания. Клетчатка, белок, овощи — основа. Никаких соковых голоданий — это стресс для организма», — объяснила специалист.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Мифы о похмелье Рассол помогает прийти в себя после застолья Он работает только как источник электролитов, но избыток соли вреден, отметила Петрова. Кофе — еще один помощник при похмелье Кофе обезвоживает организм еще больше. Он может временно взбодрить, но не вылечить. Аспирин — средство от похмелья Он действительно может снять головную боль. Однако употребление препарата на голодный желудок — прямой путь к гастриту. Правило повышения градусов Некоторые люди верят, что от похмелья защитит соблюдение правила последовательности употребления спиртного: от слабоалкогольных напитков до крепких, но не наоборот. «С одной стороны, это миф, но с другой — когда человек переходит от крепких алкогольных напитков к более легким, он не замечает дозу. Поэтому просто начинает пить еще больше, что и приводит к похмелью на следующий день», — объяснил Казанцев.