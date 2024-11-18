Номер один по кишечным инфекциям. Почему школы России ушли на карантин из-за норовируса?

Вслед за массовым заражением норовирусом в школе Новочебоксарска, где пловом в столовой отравились более 200 человек, еще одна вспышка произошла в московской школе № 1512. Предварительным источником возбудителя назвали воду из кулера, которым воспользовались 30 учеников 12 разных классов. Столичное управление Роспотребнадзора временно приостановило работу учебного заведения. Что известно о вирусе — в материале 360.ru.

Заразный кулер в школе Москвы

О вспышке острой кишечной инфекции в московской школе № 1512 столичное управление Роспотребнадзора сообщило в понедельник, 18 ноября. В ведомстве заявили, что приступили к эпидемиологическому расследованию после обращения с жалобами и симптомами отравления 30 учеников из 12 разных классов.

Помощь детям оказали амбулаторно, и госпитализация им не понадобилась. Но в ходе исследования взятых у школьников анализов специалисты выявили РНК норовируса второго типа.

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Для поиска источника возбудителя специалисты взяли пробы питания из учебного пищеблока, воды из всех установленных в учебных учреждениях кулеров и смывы поверхностей. Также на сдачу анализов отправили работников столовой и других сотрудников школы, которые контактировали с детьми.

Все образцы направили для исследований в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии Москвы» для установления причин и условий возникновения очага инфекции.

Московские следователи после отравления школьников завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, причиной отравления детей стала вода из кулера. Окончательные выводы криминалисты сделают по итогам расследования и установления всех обстоятельств происшествия.

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Вспышки норовируса в российских школах: есть ли связь?

Заражения детей в школах Новочебоксарска и Москвы норовирусом не имеют между собой никакой связи, потому что сейчас идет обычный рост числа вирусных заболеваний, как это происходит каждую позднюю осень. Но сами возбудители меняются и мутируют, поэтому определить, какой из них стал причиной заболевания, можно только через анализы в лаборатории. Об этом в беседе с 360.ru заявила семейный врач Александра Мурашкина.

Она добавила, что отличить один норовирус от другого также возможно только после изучения в лаборатории, потому что симптомы при проникновении возбудителя в организм очень схожи.

Классические симптомы заражения норовирусом: температура, слабость, вялость, обезвоживание, рвота, жидкий стул. Могут быть даже высыпания. Поэтому это заражение легко спутать и с ротавирусом, и с отравлением. Симптомы маскируются. Александра Мурашкина семейный врач

Для того, чтобы предотвратить подобные вспышки, подчеркнула специалист, достаточно соблюдать санитарно-эпидемические нормы, а в случае возникновения очага заражения необходимо отправлять классы на карантин — купировать распространение норовируса.

«Способ распространения возбудителя — воздушно-капельный контакт. Поэтому на бытовом уровне в качестве профилактики нужно тщательно мыть руки. Если рядом есть заболевший, то ему выделяют отдельную посуду и средства гигиены. Для всех продуктов нужно провести дополнительную термическую обработку, ложки, вилки, тарелки и другую посуду прокипятить», — перечислила Мурашкина.

Она добавила, что больного лучше всего отправить в изоляцию в хорошо проветриваемое помещение. Если есть возможность, то лучше всего провести кварцевание комнаты или обработку дезаром (ультрафиолетовым облучателем — прим. ред.). Для лечения заболевшему норовирусной инфекцией необходимо обильное питье, чтобы компенсировать утрату жидкости в организме, хорошая еда, отсутствие стресса и соблюдение режима.

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Что такое норовирус, и чем он опасен?

Норовирус является главной причиной развития острого гастроэнтерита во всем мире. В России его считают основным источником всех вспышек острой кишечной инфекции. Об этом 360.ru рассказала нутрициолог Наталья Петрова.

Она подчеркнула, что все семейство норовирусов делится на семь геногрупп, то есть с близким, но разным составом РНК. Опасность для человека представляют возбудители первого, второго и четвертого генотипа. При этом второй встречается в 10 раз чаще, чем все остальные.

Эпидемии норовируса вспыхивают регулярно во всем мире. Это связано с нарушением правил гигиены и хорошей устойчивостью вируса к окружающей среде. Так что пока мы не научимся мыть руки, продукты, посуду и правильно готовить, будем периодически болеть. Наталья Петрова. нутрициолог

Нутрициолог добавила, что все опасные для человека генотипы приводят к возникновению инфекции со схожими симптомами, поражая желудочно-кишечный тракт и доводя заболевшего до обезвоживания.

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Но вторая группа чаще становится причиной тяжелых форм болезни и может перерасти в острый гастроэнтерит с ярко выраженной дегидратацией организма. По словам Петровой, способ защиты от возбудителя очень простой: чаще мыть руки, не есть плохо приготовленную пищу и соблюдать обычные меры гигиены.