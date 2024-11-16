«Зимняя рвота» пришла в Чувашию. Как не заразиться норовирусом
Педиатр Мескина: кишечная инфекция при норовирусе проходит быстро
Десятки учеников чувашской школы попали на больничные койки. После обеда в столовой отравились как дети, так и учителя. За помощью к медикам обратились более 200 человек, у них выявили РНК норовируса. Проверка обнажила массовые нарушения в работе пищеблока, следователи возбудили уголовное дело. Действительно ли опасна новая вспышка кишечной инфекции или это просто раздутая проблема — подробнее в материале 360.ru.
Хронология
Вечером 14 ноября в больницы Новочебоксарска с жалобами на плохое самочувствие обратились 19 детей и один учитель из школы № 4. На следующий день число пациентов кратно выросло: в скорую помощь поступило 34 вызова, из которых 33 были от учащихся. Пятерых школьников пришлось госпитализировать, остальных отправили на домашнее лечение. Кроме того, 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медицинского центра.
Ситуацию взял на контроль глава Чувашии Олег Николаев. Началась проверка. Оказалось, что всем поплохело после обеда в школьной столовой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание».
При осмотре пищеблока нашли продукты с истекшим сроком годности, например, курицу. При этом когда в школу нагрянули правоохранители, работники столовой пытались вынести «просрочку» через черный ход.
Число отравившихся продолжает расти. По последним данным Минздрава Чувашии, пострадали 205 человек. Сейчас уже шестеро детей находятся в больницах, их состояние — средней тяжести.
«Сто девяносто девять пациентов, включая семерых взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, дети находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров», — сообщили в пресс-службе Минздрава.
Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил — результаты санитарно-эпидемиологического расследования показали, что вспышка гастроэнтерита произошла из-за РНК норовируса. Он пообещал, что теперь проверят и другие школы.
«По итогам будут сделаны необходимые выводы, чтобы подобных ситуаций не возникало», — добавил он.
Чем опасен норовирус?
Норовирус не вызывает отравления, заявила в интервью 360.ru профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ Елена Мескина.
«Вирус отравления не вызывает, потому что не выделяет токсины во внешнюю среду. Норовирусы — это самая частая причина вспышек кишечных инфекций во всем мире», — пояснила она.
Заболевание, по словам педиатра, протекает легчайшим образом. Она предположила, что всех пациентов скоро выпишут.
«СМИ просто всегда, чуть что, после ковида раздувают проблему. Мы с этими вспышками всю жизнь сталкивались и будем сталкиваться, потому что вирусы, к сожалению, вездесущие. Это вам не бактерии — их контролировать гораздо сложнее, потому что они очень заразные», — отметила она.
Симптомы норовируса: как не заразиться
При заражении норовирусом у детей начинается рвота, иногда бывает понос. В редких случаях поднимается температура. Вспышка инфекции, как правило, длится около двух дней, добавила собеседница 360.ru.
«Эту инфекцию называют иногда зимняя рвота, потому что в холодные сезоны [возникает]», — объяснила она.
Обычно, рассказала Мескина, вирус передается через воду. На пищу, по ее мнению, инфекция могла попасть с грязной поверхности.
«Разве что если там не соблюдались эпидемиологические правила», — отметила она.
Чтобы не подхватить вирус, нужно соблюдать правила гигиены.
«Все мы посещаем в том или другом месте общественные туалеты. Я сколько раз видела, что люди вообще руки не намыливают — засунул под воду и высунул, и пошел. И считает, что он руки помыл. Понимаете? И тут же берется за ручки и так далее» — рассказала педиатр про распространение вируса.
Также Мескина посоветовала не пить воду из кулеров, потому что она там может застаиваться.
«Если человеку необходимо выпить воду, надо просто купить бутылочку воды и положить в сумку или в рюкзак и носить ее с собой. Вот это надежно», — подчеркнула она.
Ранее источник 360.ru рассказал, что в день, когда многим стало плохо, в школьной столовой давали плов. Одному из мальчиков было очень плохо, он «извивался» всю ночь. Многие ученики после этого побоялись идти в школу.