Сегодня 17:26 «Зимняя рвота» пришла в Чувашию. Как не заразиться норовирусом Педиатр Мескина: кишечная инфекция при норовирусе проходит быстро 0 0 0 Фото: Unsplash Эксклюзив

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Десятки учеников чувашской школы попали на больничные койки. После обеда в столовой отравились как дети, так и учителя. За помощью к медикам обратились более 200 человек, у них выявили РНК норовируса. Проверка обнажила массовые нарушения в работе пищеблока, следователи возбудили уголовное дело. Действительно ли опасна новая вспышка кишечной инфекции или это просто раздутая проблема — подробнее в материале 360.ru.

Хронология Вечером 14 ноября в больницы Новочебоксарска с жалобами на плохое самочувствие обратились 19 детей и один учитель из школы № 4. На следующий день число пациентов кратно выросло: в скорую помощь поступило 34 вызова, из которых 33 были от учащихся. Пятерых школьников пришлось госпитализировать, остальных отправили на домашнее лечение. Кроме того, 129 пациентов обратились за амбулаторной помощью в поликлинику Новочебоксарского медицинского центра. Ситуацию взял на контроль глава Чувашии Олег Николаев. Началась проверка. Оказалось, что всем поплохело после обеда в школьной столовой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание». При осмотре пищеблока нашли продукты с истекшим сроком годности, например, курицу. При этом когда в школу нагрянули правоохранители, работники столовой пытались вынести «просрочку» через черный ход.

Фото: Прокуратура Чувашии 1/3 Фото: Прокуратура Чувашии 2/3 Фото: СУ СК России по Чувашии 3/3

Число отравившихся продолжает расти. По последним данным Минздрава Чувашии, пострадали 205 человек. Сейчас уже шестеро детей находятся в больницах, их состояние — средней тяжести. «Сто девяносто девять пациентов, включая семерых взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, дети находятся под пристальным наблюдением участковых педиатров», — сообщили в пресс-службе Минздрава. Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил — результаты санитарно-эпидемиологического расследования показали, что вспышка гастроэнтерита произошла из-за РНК норовируса. Он пообещал, что теперь проверят и другие школы. «По итогам будут сделаны необходимые выводы, чтобы подобных ситуаций не возникало», — добавил он.

Чем опасен норовирус? Норовирус не вызывает отравления, заявила в интервью 360.ru профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ Елена Мескина. «Вирус отравления не вызывает, потому что не выделяет токсины во внешнюю среду. Норовирусы — это самая частая причина вспышек кишечных инфекций во всем мире», — пояснила она. Заболевание, по словам педиатра, протекает легчайшим образом. Она предположила, что всех пациентов скоро выпишут. «СМИ просто всегда, чуть что, после ковида раздувают проблему. Мы с этими вспышками всю жизнь сталкивались и будем сталкиваться, потому что вирусы, к сожалению, вездесущие. Это вам не бактерии — их контролировать гораздо сложнее, потому что они очень заразные», — отметила она.

Симптомы норовируса: как не заразиться При заражении норовирусом у детей начинается рвота, иногда бывает понос. В редких случаях поднимается температура. Вспышка инфекции, как правило, длится около двух дней, добавила собеседница 360.ru. «Эту инфекцию называют иногда зимняя рвота, потому что в холодные сезоны [возникает]», — объяснила она. Обычно, рассказала Мескина, вирус передается через воду. На пищу, по ее мнению, инфекция могла попасть с грязной поверхности. «Разве что если там не соблюдались эпидемиологические правила», — отметила она. Чтобы не подхватить вирус, нужно соблюдать правила гигиены. «Все мы посещаем в том или другом месте общественные туалеты. Я сколько раз видела, что люди вообще руки не намыливают — засунул под воду и высунул, и пошел. И считает, что он руки помыл. Понимаете? И тут же берется за ручки и так далее» — рассказала педиатр про распространение вируса. Также Мескина посоветовала не пить воду из кулеров, потому что она там может застаиваться. «Если человеку необходимо выпить воду, надо просто купить бутылочку воды и положить в сумку или в рюкзак и носить ее с собой. Вот это надежно», — подчеркнула она. Ранее источник 360.ru рассказал, что в день, когда многим стало плохо, в школьной столовой давали плов. Одному из мальчиков было очень плохо, он «извивался» всю ночь. Многие ученики после этого побоялись идти в школу.