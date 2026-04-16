За последнее десятилетие доля россиянок, ежегодно посещающих гинеколога профилактически, сократилась с 76% до 58%. Таковы данные совместного исследования НАФИ и компании «Гедеон Рихтер». Каждая третья опрошенная объясняет это просто: ничего не болит и жалоб нет. Звучит логично, однако врачи с такой логикой не согласны. Парадоксально, что, когда в стране запускают бесплатную диспансеризацию репродуктивного здоровья и даже доступное ЭКО по ОМС, люди стали реже заглядывать к врачу. Почему так происходит и чем эта привычка «не ходить, пока не прижмет» может обернуться?

Психология избегания, или почему мы не идем к врачу Психолог Екатерина Кольцова в разговоре с 360.ru объяснила, что поход к любому врачу частенько вызывает у людей внутреннее сопротивление. И дело здесь не в лени или легкомыслии, а в работе тревожного мышления.

Есть два очень больших страха. Первый страх, что что-то найдут, и тогда с этим придется делать дальнейшие какие-то действия — лечиться и так далее. Всегда это очень большой страх. И проще человеку психологически выдерживать незнание и даже какую-то боль вместо того, чтобы столкнуться с реальностью. Это не только про здоровье, это и про деньги, и про отношения, и про все. Екатерина Кольцова психолог

Второй страх, по словам специалиста, зеркально противоположный: вдруг ничего не найдут, и на это были зря потратила время и деньги. Сначала люди боятся услышать плохое, а потом могут убедить себя, что все и так в порядке, и в итоге просто не доходят до кабинета. Что касается гинеколога или андролога, тут есть еще один мощный барьер — стыд. Екатерина Кольцова подчеркнула: старшее поколение воспитывали в категориях, где интимные места вообще не принято было показывать.

Мы воспитывались в таких категориях, что есть интимные места, которые вообще не надо показывать. Отсюда очень много стыда. Даже если на женщин посмотреть: многим из них стыдно даже пойти на депиляцию, глубокое бикини и так далее. И к гинекологу относятся так же, несмотря на то, что это касается здоровья. Очень много в этой теме стыда, или даже табуированности. Екатерина Кольцова

Впрочем, психолог заметила и обнадеживающую тенденцию. Молодежь до 25 лет, по ее наблюдениям, ведет себя чуть более раскованно. «Я знаю, что молодые девушки к маммологу ходят. И даже колоноскопию, мужчины в том числе, они активнее делают, чем старшее поколение». Стыд и тревога — эмоции сильные, но, к сожалению, они никак не влияют на реальное положение дел внутри организма. Врач-репродуктолог Марзи Абдуллаева рассказала 360.ru, какие «тихие» заболевания могут годами развиваться, пока женщина успокаивает себя фразой «у меня же ничего не болит». Что скрывается за фразой «меня ничего не беспокоит» По словам Абдуловой снижение числа профилактических визитов отчасти объясняется в том числе объективными причинами.

В 90-е годы была небольшая демографическая яма и, в принципе, женщин репродуктивного возраста сейчас меньше. Второй момент, почему они не обращаются, это, наверное, потому что, пока не планируют беременность. Либо они уже родили и планирование новой беременности пока не стоит на первом месте. Марзи Абдуллаева врач-репродуктолог

Однако именно в этой логике «раз не планирую — значит, не проверяюсь» и кроется главная ловушка. Существует целый список заболеваний, которые развиваются незаметно, не подавая сигналов тревоги. Первый пример — эндометриоз и кисты яичников. По словам врача, это заболевание, протекая в скрытом виде, может иметь довольно неприятные последствия.

«Эндометриоидные кисты, которые тоже можно не заметить, можно сказать, занимают большую часть яичников. То есть яичниковой ткани становится меньше, а киста растет и становится больше. Это может привести к операции — резекции яичника», — объяснила репродуктолог. Простыми словами: здоровая ткань замещается, а женщина узнает об этом, только когда требуется хирургическое вмешательство. Второй «тихий» нарушитель — миома матки. Как объяснила Абдуллаева, здесь важен не столько сам факт наличия узла, сколько его поведение.

Если миома обнаружена вовремя, то происходит наблюдение, насколько быстро она растет. Отслеживается ее рост, отслеживается направление миомы, куда она растет: в полость матки, или наоборот, во внешнюю стенку матки. Так можно прогнозировать будущее и строить какие-либо репродуктивные планы. Марзи Абдуллаева

Без наблюдения такой узел может незаметно деформировать полость матки и создать препятствие для будущей беременности. Третья группа риска — инфекции, передающиеся половым путем. «Если вовремя не пролечить эти инфекции, это может привести к тому, что образуются некие спайки в малом тазу, в том числе в трубах, которые приведут к непроходимости маточных труб», — предупредила собеседница 360.ru.

Самым недооцененным, но критически важным анализом Абдуллаева назвала онкоцитологию шейки матки. По ее словам, это один из важнейших анализов, который делают для раннего выявления рака шейки матки. Причем в Подмосковье такой анализ делается в рамках диспансеризации населения бесплатно. Почему проверяться нужно обоим партнерам Женское здоровье в паре не существует в вакууме. Поэтому Абдуллаева рекомендовала обязательно проверять здоровье не только женщины, но и мужчины.

Есть инфекции, которые не дают клиники у мужчины. Но эта инфекция может привести к тому, что будет клиника у его партнерши. Мы должны понимать, что и у супруга пролечена инфекция, и у женщины. Чтобы не получилось так, что женщину мы лечим-лечим, а инфекция возвращается, потому что мужчина просто не пролечен. Марзи Абдуллаева

То же касается и планирования беременности. Женщина проходит обследование за обследованием, а причина может скрываться в мужском факторе. «Может быть так, что мужчина отказался обследоваться, а в спермограмме оказывается, допустим, маленькое количество сперматозоидов. Ну и в принципе фактор бесплодия будет более-менее понятен, когда обследуются оба», — отмечает врач. Хорошая новость в том, что для такого комплексного подхода к здоровью сегодня не нужно быть миллионером. В частности, на примере Московской области, государство уже выстроило систему, которой просто нужно научиться пользоваться. Проверить репродуктивное здоровье — просто Только с начала года диспансеризацию репродуктивного здоровья в Подмосковье прошли более 200 тысяч человек. Это не цифры ради отчетности — это живые женщины и мужчины, которые бесплатно проверили свое здоровье и получили ясную картину своего состояния. Никаких сложных квот, никаких очередей на полгода вперед — просто прийти и провериться. Репродуктолог Абдуллаева также отметила доступность одного простого, но важного анализа.

В Москве и области есть бесплатные программы, по которым можно бесплатно проверить антимюллеров гормон. То есть можно узнать, можно ли планировать беременность в ближайшие несколько лет. Или, наоборот, нужно поторопиться сейчас и провести банкинг ооцитов, если, допустим, АМГ снижается. Марзи Абдуллаева

Знать свой овариальный резерв сегодня — значит не оказаться перед закрытой дверью завтра. Для тех, кто уже столкнулся с трудностями зачатия, регион предлагает высокотехнологичную помощь. В прошлом году в Подмосковье провели почти семь тысяч процедур ЭКО, по итогам которых родились около 1800 детей. А для поддержки семей с детьми в регионе выстроили целую систему из 23 мер — от компенсации половины расходов на ЖКУ до единовременной выплаты в 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка. Причем выплату теперь можно получить, даже если в Московской области зарегистрирован только один из родителей.

Вся эта инфраструктура — от бесплатного анализа на АМГ до выплат многодетным — запускается одним простым действием: нужно переступить порог женской консультации. Осталось разобраться с последним барьером — внутренним сопротивлением. Как настроиться на визит к врачу Психолог Екатерина Кольцова советует начать с простого признания: страх и стыд перед кабинетом гинеколога — это нормально. Вы не одиноки в этих чувствах, их испытывает большинство женщин. Первый практический шаг — сменить оптику. Идти к врачу не за тем, чтобы «у меня что-то нашли», а за информацией, ведь знание дает контроль над ситуацией, а неизвестность этот контроль отнимает.

Второй шаг — начать относиться к визиту как к рутине. Как к одной и обычных процедур, которую просто нужно проходить периодически. И последнее, чтобы отбросить стыдливость и чувство дискомфорта ради своего крепкого здоровья. Пять минут дискомфорта лучше долгих месяцев лечения. И это, пожалуй, лучшая инвестиция в свое завтра.