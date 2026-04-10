Сегодня 12:26 Совещание о поддержке семей с детьми провели в Мособлдуме

В Московской областной думе обсудили демографическую политику региона. Речь шла о ключевых мерах поддержки семей, подходах к повышению рождаемости и развитии системы здравоохранения.

Помощь семьям с детьми В Подмосковье выстроили масштабную систему помощи семьям с детьми: она включает широкий спектр льгот — от бесплатного проезда и компенсаций за коммунальные услуги до различных выплат, организации отдыха и даже предоставления земельных участков. «Особое внимание уделяется молодым семьям. Единовременная выплата при рождении третьего и последующего ребенка теперь доступна даже в том случае, если только один из родителей зарегистрирован в Московской области. С 2026 года введена новая мера — компенсация части стоимости обучения в колледжах для детей из семей с четырьмя и более детьми», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Кроме того, на федеральном уровне сформировали «золотой стандарт» поддержки студенческих семей — комплекс рекомендаций, который должен позволить молодым родителям совмещать учебу и семейную жизнь.

Семейные ценности В ходе обсуждения неоднократно звучала мысль о важности сохранения полноценной семьи. Советник губернатора Московской области Елена Серова отметила, что поддержка должна быть направлена не только на материнство, но и на формирование ответственного отцовства, поскольку именно в устойчивых семьях чаще принимают решение о рождении детей. Эти выводы подтверждает и статистика: Подмосковье стабильно входит в число лидеров по количеству многодетных семей, и сегодня каждый пятый ребенок в регионе воспитывается именно в такой семье. При этом большинство из них — около 80% — являются полными. «Это традиция многодетной семьи: есть и мама, и папа, и много детей одновременно. При этом процент разводов в многодетных семьях очень низкий», — отметила заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко.

Интерес к семейным ценностям среди молодежи остается высоким. По результатам социологических опросов, именно семья занимает одно из ведущих мест в системе жизненных приоритетов, уступая лишь здоровью.

За первые месяцы текущего года более 12 тысяч семей приняли участие в мероприятиях, направленных на укрепление традиционных ценностей. Поддержка многодетных и студентов Семьям с тремя и более детьми доступен целый комплекс мер — всего их 23, включая региональные инициативы. Среди наиболее востребованных — возможность получить 400 тысяч рублей в качестве альтернативы земельному участку, а также компенсация половины расходов на жилищно-коммунальные услуги, которой пользуются десятки тысяч семей. При этом участники круглого стола предложили пересмотреть возрастной порог для молодых семей: сейчас к этой категории относятся пары, где супругам не исполнилось 35 лет. Отдельное внимание уделяют студенческим семьям — в этом году их статус впервые закрепили на законодательном уровне. Речь идет о семьях, где оба супруга или единственный родитель младше 35 лет и продолжают обучение. В Подмосковье таких семей пока менее 200, преимущественно среди студентов вузов. Для них предусмотрены как финансовые меры поддержки — выплаты при вступлении в брак и рождении ребенка, — так и организационные: гибкий график обучения, возможность дистанционного освоения программ, а также специальные комнаты матери и ребенка в учебных заведениях. Развитие системы здравоохранения Большой блок обсуждения посвятили вопросам здравоохранения. В регионе действует разветвленная сеть учреждений родовспоможения, где помощь женщинам и детям оказывают тысячи специалистов — акушеры-гинекологи, неонатологи, педиатры, акушерки и другие работники.

Активно развивается направление репродуктивного здоровья: только с начала года диспансеризацию прошли более 200 тысяч человек.

Сохраняется высокий уровень доступности вспомогательных репродуктивных технологий: в прошлом году в регионе провели почти семь тысяч процедур ЭКО, благодаря которым родились около 1800 детей. В 2026 году эта работа продолжается. Параллельно развивается проект индивидуального сопровождения беременных — десятки тысяч женщин получают помощь персональных консультантов, которые помогают ориентироваться в системе медицинской помощи. Отдельное внимание уделяют профилактике абортов. В медицинских учреждениях используют специальные методики консультирования, направленные на сохранение беременности, и, по данным властей, эта работа уже дает результат. Значительная часть женщин, первоначально рассматривавших возможность прерывания беременности, в итоге принимает решение в пользу рождения ребенка. Также в регионе совершенствуют систему неонатального скрининга: новорожденных обследуют на десятки наследственных и врожденных заболеваний, что позволяет выявлять патологии на ранней стадии и своевременно начинать лечение. Параллельно проходит модернизация медицинской инфраструктуры — перинатальные центры и роддома оснащают современным оборудованием.

Информационная поддержка также играет важную роль. В Подмосковье работают горячие линии, специализированные порталы и действуют просветительские проекты, направленные на популяризацию родительства и здорового образа жизни.

В совокупности на реализацию программ поддержки материнства и детства в регионе до 2027 года предусмотрено около миллиарда рублей с учетом федерального софинансирования.