«Написать могут что угодно»: как правильно выбрать SPF-крем, чтобы не сгореть на солнце

Дерматологи Егорова и Галлямова дали советы по подбору SPF-защиты на лето

Лето часто ассоциируется с загаром на солнце. Но чтобы именно загореть, а не сгореть, требуется помощь профессиональной косметики. Как выбрать ее правильно, рассказали 360.ru профессиональные врачи-дерматологи.

Выбирать по типу кожи

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова сообщила, что прежде всего важно правильно подобрать SPF-крем к конкретному типу кожи. Косметику для лица и тела путать не стоит. Наносить защиту нужно только под макияж.

«Как понять, какой подходит? Выбираем по типу кожи. Если не знаем свой тип кожи, идем к врачу», — рассказала Егорова.

Она также добавила, что минеральные средства лучше защищают и менее вредны, но в то же время их лучше видно на коже. Покупать SPF лучше в аптеках или специализированных магазинах.

«Он не блокирует выработку витамина D, мы все равно загораем. Но витамин D в крови надо контролировать», — подчеркнула врач.