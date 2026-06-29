«Написать могут что угодно»: как правильно выбрать SPF-крем, чтобы не сгореть на солнце
Дерматологи Егорова и Галлямова дали советы по подбору SPF-защиты на лето
Лето часто ассоциируется с загаром на солнце. Но чтобы именно загореть, а не сгореть, требуется помощь профессиональной косметики. Как выбрать ее правильно, рассказали 360.ru профессиональные врачи-дерматологи.
Выбирать по типу кожи
Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова сообщила, что прежде всего важно правильно подобрать SPF-крем к конкретному типу кожи. Косметику для лица и тела путать не стоит. Наносить защиту нужно только под макияж.
«Как понять, какой подходит? Выбираем по типу кожи. Если не знаем свой тип кожи, идем к врачу», — рассказала Егорова.
Она также добавила, что минеральные средства лучше защищают и менее вредны, но в то же время их лучше видно на коже. Покупать SPF лучше в аптеках или специализированных магазинах.
«Он не блокирует выработку витамина D, мы все равно загораем. Но витамин D в крови надо контролировать», — подчеркнула врач.
Ключевой момент — сертификация
Доктор медицинских наук, дерматолог Юлия Галлямова добавила, что использовать SPF необходимо только класса 50 или 50+.
«Даже если вы находитесь в черте города, если мы говорим о пляже, то рекомендации такие: загорать в тени и в правильные часы — до 11 или после часа дня. И обновлять [защиту] каждые два часа», — добавила врач.
В прогнозе погоды следует обращать внимание на ультрафиолетовый индекс. Если он выше пяти баллов, средство необходимо.
Также она рекомендовала встревожиться, если на коже появились пигментные пятна. По ее словам, это свидетельствует о поломке меланоцитов, и дальше проблема может усугубиться вплоть до рака кожи. Идеальный вариант — крем, сочетающий и физические, и химические фильтры: вступая в реакцию с солнечными фотонами, они не позволят вредному излучению проникнуть глубоко в кожу.
Кроме того, важно, чтобы продукт был лицензирован и прошел сертификацию в токсикологической лаборатории. Особенно это актуально для косметики азиатских производителей: в Китае и Южной Корее разрешены некоторые физические фильтры, которые запрещены в Европе и США из-за токсичности.
«Написать могут что угодно. Главное, чтобы был сертификат качества данной продукции», — подчеркнула Галлямова.
Ранее более половины россиян признались, что никогда не наносят солнцезащитные средства, а еще треть — что только в жаркие и солнечные дни.