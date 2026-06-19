Здоровье Mail: 54% опрошенных россиян признались, что никогда не наносят SPF‑средства

Здоровье Mail и Погода Mail провели исследование, которое показало, что 54% россиян никогда не используют солнцезащитные кремы. Треть опрошенных наносят такие средства только в жаркие и солнечные дни.

Большинство опрошенных (72%) знают о вреде ультрафиолетового излучения. Однако это не всегда влияет на их поведение.

На отдыхе картина меняется, но не радикально. Так, 28% стараются наносить SPF-крем каждый день раз в два часа и после купания. Еще 25% пользуются подобными средствами нерегулярно, а 34% вообще не применяют их.

Врачи рекомендуют перед выходом на улицу проверять УФ-индекс в погодном приложении на смартфоне. Он показывает уровень ультрафиолетового излучения у поверхности Земли. Шкала начинается с безопасного 0 и может достигать экстремального значения 11. Защита от солнца нужна уже начиная с индекса 3.