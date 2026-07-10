Московские врачи рассказали, как ИИ помогает выявлять опасные родинки

В Московском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере начали применять искусственный интеллект для диагностики родинок и других новообразований кожи. Современный аппарат PhotoFinder помогает врачам быстрее выявлять подозрительные изменения и отслеживать их в динамике, рассказали специалисты в беседе с 360.ru.

Обследование занимает около 15 минут. Во время приема врач с помощью дерматоскопа высокого разрешения фотографирует родинки, после чего изображения загружаются в систему. Встроенная нейросеть анализирует снимки и оценивает вероятность злокачественного процесса, однако окончательное заключение всегда принимает врач.

Как рассказал врач-дерматовенеролог, онколог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Роберт Саргсян, искусственный интеллект присваивает каждому новообразованию определенный балл риска. Если показатель находится в пределах нормы, вероятность меланомы считается минимальной.

Главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская отметила, что главное преимущество комплекса PhotoFinder — возможность сохранять результаты обследований.

«Пациент осматривается дерматоскопом, но в чем разница? Дерматоскоп — это снимок сейчас. больше он нигде не сохраняется. Аппаратный комплекс PhotoFinder позволяет хранить эти снимки. И когда пациент к нам приходит повторно, сама машина сравнивает их и находит различия. То есть доктору не нужно держать все снимки пациента в памяти, это сделает за него эту работу машина», — пояснила она.

При повторном визите система автоматически сравнивает новые снимки с предыдущими, выявляет появление новых родинок или изменения уже существующих, что помогает врачу не упустить опасные признаки.

По словам специалистов, некоторые злокачественные новообразования могут быть совсем небольшими, но при этом быстро прорастать в глубокие слои кожи и давать метастазы во внутренние органы. Именно поэтому регулярный контроль особенно важен для людей с большим количеством родинок или появлением новых пигментных образований.

Врачи рекомендуют не откладывать обследование, если родинка изменила форму, цвет или размер, либо появились новые образования. На ранней стадии меланому можно удалить хирургическим путем за одну процедуру, тогда как при позднем выявлении лечение может занять месяцы.