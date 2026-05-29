Минздрав предложил сократить больничные для часто болеющих. Как это скажется на пациентах и поликлиниках?
Медюрист Чернышук: инициатива Минздрава не приведет к отказам в больничных
Минздрав России предложил изменить порядок выдачи больничных листов тем, кто часто обращается за медпомощью. Предполагается, что таким больным будут выдавать листок нетрудоспособности на три дня, а продлить срок можно будет только по решению врачебной комиссии. Чем обернутся такие перемены для пациентов и медучреждений — в материале 360.ru.
Что может измениться в порядке выдачи больничных?
Сейчас в России лечащий врач может открыть и продлить больничный лист максимум на 15 дней. По истечении этого времени, если пациент по-прежнему нетрудоспособен, созывается врачебная комиссия.
Минздрав подготовил проект приказа, вносящего корректировки в этот порядок. Если изменения вступят в силу, то тем, кто оформлял больничный чаще четырех раз за полгода, станут выдавать его лишь на три дня. За этот срок в медицинском учреждении будут собирать комиссию, которая разберется, что делать дальше.
Документы на комиссию подготовит лечащий или участковый врач. В ее состав войдут врачи и руководитель медорганизации. Участия пациента в работе комиссии закон не предусматривает.
Правовой статус врачебной комиссии закреплен в федеральном законе № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (статья 48).
По данным ТАСС, ознакомившегося с проектом, изменения не коснутся людей, находящихся на стационарном лечении, а также тех, кто брал больничные для ухода за родными, по беременности и родам, для получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и болезнях, требующих заместительной почечной терапии.
В чем смысл?
Цель — улучшить качество оказания медпомощи и ее доступность, уделить больше внимания больным, которые в этом нуждаются.
«Комиссия должна будет определить, насколько правильно проводилось лечение, в чем причина рецидива заболевания или возникновения новых патологических состояний. Таким образом, пациент получит дополнительный контроль за своим здоровьем со стороны лечебного учреждения», — пояснил 360.ru медицинский юрист Николай Чернышук.
Врачи смогут выявлять у часто болеющих людей тяжелые заболевания на ранней стадии, вовремя корректировать лечение, назначать необходимые обследования и консультации.
Можно предположить также, что нововведение призвано сэкономить средства Социального фонда России (СФР) и работодателей. По результатам недавнего исследования страхового брокера Mains, 31% больничных россиян перерастают в затяжные (длятся дольше недели), а 25% сотрудников уходят на больничный от трех раз в год.
Первые три дня нетрудоспособности по болезни сотруднику оплачивает работодатель, последующие дни — СФР. В 2026 году максимальный размер пособия за один день больничного — 6,8 тысячи рублей.
Получить больничный станет сложнее?
Предполагается, что нет — для пациентов все будет по-прежнему.
При наличии симптомов болезни врач будет так же выписывать больничный лист. А у медиков, отказавших больному в получении листка нетрудоспособности, могут возникнуть проблемы с законом.
Отказ в выдаче документа является нарушением при оказании медицинской помощи. За это предусмотрена дисциплинарная или гражданско-правовая ответственность. В случае наступления тяжелых последствий — например, если после невыдачи больничного пациент был вынужден идти на работу и это привело к прогрессированию заболевания и развитию осложнений, — виновным может грозить уголовно-правовая ответственность.
Николай Чернышук
медицинский юрист
Собеседник 360.ru подчеркнул, что изменения коснутся прежде всего работы медицинских организаций.
Реакция на проект
Мнения о возможных изменениях разделились. Одни утверждают, что нововведение, если его примут, действительно защитит пациентов и поможет улучшить качество медпомощи. Другие обращают внимание на то, что трех дней для больничного слишком мало. Повторный поход к врачу через такой короткий срок может лишь ослабить пациента.
Кто-то опасается, что в некоторых учреждениях по истечении трех дней будут чаще принимать решение о закрытии больничных, чтобы не усложнять себе работу. Да и больные не станут лишний раз обращаться к врачу за листком нетрудоспособности, опасаясь проволочек.
«За три дня выздороветь нельзя. Чем меньше людей берут больничный, тем больше хронизируются их болезни. И врачам потом приходится работать с хронически больными людьми. Не думаю, что будет качественное лечение при такой схеме. Получается, что врачи должны лечить больных, а больные не должны болеть? Для чего тогда врачи?» — задалась вопросом в беседе с 360.ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
В то же время профессор Сеченовского университета Андрей Демин пояснил «Ридусу», что инициатива назрела как раз на фоне распространения хронических заболеваний. По его словам, «решение оправданно и об этом давно шла речь».
Врач-терапевт Татьяна Романенко, общаясь с НСН, отметила, что большинству людей, способных выздороветь за три дня, в принципе можно не обращаться к врачу — решения по поводу таких коротких сроков лечения чаще принимаются по договоренности с работодателями.
По ее мнению, предложение Минздрава лишь создаст дополнительную нагрузку на поликлиники, а в случае с вирусными инфекциями создаст риск заражения других сотрудников от недолеченных больных.
Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (его процитировала «Российская газета») предложил в качестве альтернативы направить средства Соцфонда или работодателей на бесплатную диспансеризацию и регулярные профилактические осмотры сотрудников. Он пояснил, что «профилактика всегда дешевле лечения», так что это реально позволит сэкономить.
Что еще меняется в порядке выдачи больничных в России?
С 2026 года листки временной нетрудоспособности смогут оформлять и самозанятые. Но только те, кто добровольно платит взносы в Соцфонд. СФР выплатит им пособие в случае болезни или декрета.
Кроме того, разрешили оформлять больничный лист тем, кто находится в декретном отпуске и получает соответствующие выплаты.
Изменения коснулись документооборота в СФР. Он должен стать более автоматизированным, что подразумевает сокращение бюрократических препятствий и непосредственного участия сотрудников, рассказал 360.ru Николай Чернышук.