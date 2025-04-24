24 апреля 2025 23:03 Микроб не терпит кислоты. В Россию пожаловала холера — как себя защитить? Иммунолог Жемчугов: инкубационный период при заражении холерой — до 2 недель 0 0 0 Фото: Marcus Brandt/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Московской области у вернувшегося из Индии туриста выявили холеру. Среди его контактов — более 300 человек из 33 регионов России. И хотя специалисты настроены оптимистично, речь идет об острой инфекции: без лечения летальность заболевания достигает 50%. Что это за болезнь и грозит ли стране эпидемия — в материале 360.ru.

Холера — что это за болезнь и как передается Холера — острая кишечная инфекция, которую вызывает бактерия Vibrio cholerae. Возбудитель размножается в водоемах, особенно в теплых стоячих водах, и в продуктах, не прошедших термическую обработку — морепродуктах, овощах или фруктах. Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с 360.ru отметил, что холера передается фекально-оральным путем, через загрязненную воду или пищу. «Если человек из кишечника выделяет микроб, то кто-то должен его съесть или выпить с водой или с едой. Вот такой цикл холерного вибриона», — сказал он.

Интересно Заразиться холерой можно и контактно-бытовым путем, если не соблюдать гигиену. Заразиться холерой можно и контактно-бытовым путем, если не соблюдать гигиену.

К странам, где наиболее высок риск заражения, Жемчугов отнес Йемен и фактически весь Ближний Восток, Индию, в которой есть природные очаги холеры, Доминиканскую республику и Гаити. В Индии заболевание укоренилось из-за высокой плотности населения, загрязнения рек и недостаточной очистки воды.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa / www.globallookpress.com

Основные симптомы холеры Иммунолог пояснил, что инкубационный период после заражения длится до двух недель: время появления первых симптомов зависит от кислотности в желудке.

Микроб не терпит кислоты. Можно получить холеру через рот, но при сильной кислотности она погибнет в желудке. Если много воды выпил, то она начинает размножаться. Владислав Жемчугов специалист по особо опасным инфекциям

К основным симптомам заболевания собеседник 360.ru отнес высокую температуру, безудержную диарею и рвоту.

Фото: Marwan Naamani/dpa / www.globallookpress.com

Какие еще признаки указывают на холеру:

стул водянистый, может быть желто-зеленым или коричневым, без запаха;

рвота присоединяется после, без тошноты;

возникает сильная жажда, сухость во рту, сиплый голос;

заболевшие жалуются на слабость;

особого внимания требуют признаки обезвоживания: сухость кожи и снижение ее эластичности, запавшие глаза, мышечные судороги;

в тяжелых случаях возникают симптомы дегидратационного шока — холодная кожа, синюшность, резкое падение давления.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa / www.globallookpress.com

Лечение и осложнения при холере Жемчугов подчеркнул, что лечат холеру в больнице: в первую очередь медики направляют усилия на то, чтобы восстановить потерю жидкости. Пациенту ставят капельницу и прописывают противомикробные препараты. Риск смертности, предупредил он, будет высоким при отсутствии медицинского вмешательства, особенно у детей. Поэтому, если в поездке началась диарея, стоит обратиться к врачу: болезней, которые сопровождаются расстройством желудка, множество. «Это любые кишечные вирусы, гепатит A, дизентерия, брюшной тиф — десятки заболеваний, которые сопровождаются поносом. Если такое произошло в поездке, лучше не применять какие-то препараты, которые блокируют [симптомы] — это может вызвать осложнение, — а идти к врачу, ставить правильный диагноз и в зависимости от него лечиться», — сказал иммунолог.

Фото: Nie Yunpeng/Xinhua / www.globallookpress.com

При любой диарее и при рвоте назначат анализы и на их основе поставят диагноз. Диагностика в этой области, успокоил он, одна из самых развитых.

Интересно Главная опасность холеры — в стремительном обезвоживании, которое вызывает серьезные осложнения: острую почечную недостаточность, нарушение обмена веществ, гиповолемический шок из-за падения кровяного давления. В тяжелых случаях возможны судороги, сердечная недостаточность и кома. Без лечения летальность достигает 50%, но при своевременной терапии снижается до 1%. Главная опасность холеры — в стремительном обезвоживании, которое вызывает серьезные осложнения: острую почечную недостаточность, нарушение обмена веществ, гиповолемический шок из-за падения кровяного давления. В тяжелых случаях возможны судороги, сердечная недостаточность и кома. Без лечения летальность достигает 50%, но при своевременной терапии снижается до 1%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируют 1,3-4 миллиона случаев холеры, из которых 21-143 тысячи заканчиваются смертью. Большинство летальных исходов происходит в эндемичных регионах с ограниченным доступом к медицине.

Фото: Sazzad Hossain/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Профилактика холеры: как защитить себя от болезни Самый простой способ профилактики заболевания — соблюдение правил гигиены. В поездках в неблагополучные регионы следует пить только бутилированную или кипяченую воду, избегать сырых продуктов, особенно морепродуктов, и тщательно мыть руки перед едой.

Просто в поездках надо быть аккуратнее, есть в проверенных местах и воду пить только из бутылок и с этикеткой. Не пить, как говорится, из копытца. И все будет хорошо. Владислав Жемчугов

Овощи и фрукты нужно очищать от кожуры, а пищу употреблять только после термической обработки. Туристам не рекомендуется купаться в водоемах, где возможна передача инфекции, или использовать лед из неизвестных источников. Жемчугов пояснил, что существующая вакцина не пользуется особенным успехом. Людей прививают, добавил он, в первую очередь в очагах холеры или по предписанию Роспотребнадзора. Специально делать этого не нужно.

Фото: Dwi Anoraganingrum via www.imago/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Возможна ли эпидемия холеры в России Привезший в Россию холеру житель Подмосковья контактировал с 321 человеком из 33 регионов страны — членами семьи, пассажирами и экипажем рейса, которым он прибыл из Индии, медиками скорой помощи. В Роспотребнадзоре отмечали, что уже взяли всех под медицинское наблюдение и организовали обследование, а также профилактические мероприятия. На сегодняшний день ни у кого из списка контактов симптомов холеры нет. Владислав Жемчугов подчеркнул, что в стране после ковида отлаженная система и беспокоиться в целом не о чем.

Он уже лежит в прекрасных условиях в инфекционном стационаре, все контакты наблюдаются, измеряется температура и сделаны анализы. При малейшем подозрении всех людей проверят, кто с ним контактировал. Владислав Жемчугов

Единственной зоной риска он назвал проблемы с канализацией: если неочищенный микроб вместе с испражнениями попадает в нее, то возможно заражение. Но в региональных подразделениях Роспотребнадзора, выразил уверенность иммунолог, сделают все возможное, чтобы предотвратить распространение инфекции. В России, благодаря развитой системе здравоохранения, риск смерти минимален, если пациент вовремя обращается за помощью.